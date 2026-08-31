Salihli Belediyespor güven tazeledi; Hoze ile hedef şampiyonluk

Salihli Belediyespor, Murat Kahraman ile yeni sezona hazırlanıyor

Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele eden Salihli Belediyespor, teknik direktör Murat Kahraman ("Hoze") ile yola devam etme kararı aldı. Geçtiğimiz sezon grubunu şampiyon tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, deneyimli çalıştırıcıyla yeniden anlaşarak istikrarı korumayı hedefliyor.

Geçen sezonun mirası ve devamlılık:

Takım, Kahraman yönetiminde elde edilen başarıyı yeni sezona taşımayı amaçlıyor. Kulübün teknik kadroda sürdürülebilirlik sağlaması, oyuncu gelişimi ve takım içi uyumu öncelik olarak belirlendi. Yönetim bu kararla saha içi ve saha dışı düzenin korunacağı mesajını verdi.

Yönetim açıklaması ve hedefler:

Kulüpten yapılan açıklamada, Kahraman ile yeniden anlaşmanın mutluluğu vurgulanarak, "Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda, şehrimizin ve formamızın ağırlığını bilen, bu büyük camiaya inanmış bir isimle yola devam etmek bizim için büyük önem taşıyor" denildi. Yönetim, takımın hem mücadeleci hem de göze hoş gelen futbol sergilemesinin ve nihai olarak şampiyonluk hedefinin net olduğunu belirtti.

Salihli Belediyespor yönetimi, yeni sezondaki hedefini net bir şekilde şampiyonluk olarak ortaya koydu ve kadro ile teknik ekip arasındaki uyumun sürdürülmesine önem verileceğini açıkladı.

MANİSA SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN SALİHLİ BELEDİYESPOR, TEKNİK DİREKTÖR HOZE" LAKAPLI MURAT KAHRAMAN İLE YOLA DEVAM KARARI ALDI.