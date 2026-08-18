Samsun polisinin çalışmasıyla 8 yıl 4 ay cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildi

samsun'da aranan şahıs yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında hakkında toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. (43) yakalandı.

operasyon ve teslim işlemi:

Olay, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucu ortaya çıktı. Yapılan tespit ve takip sonucunda S.C. ekiplerce yakalanarak resmi işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

kesinleşmiş cezaların detayı:

Resmi kayıtlara göre S.C.'nin "hırsızlık" suçundan 5 yıl, "başkasına ait banka kartını izinsiz kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçundan ise 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Toplamda ceza süresi 8 yıl 4 ay olarak belirlendi.

Soruşturma ve yakalama işlemi, emniyetin aranan şahısların yakalanmasına yönelik planlı çalışmalarının bir parçası olarak kayıtlara geçti.

Samsun’da 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı