Samsun'da 4 yaşındaki çocuğun istismarı iddiası: şüpheli darp edilip adliyeye sevk edildi

Olayın gelişimi

Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre O.S. (75), 4 yaşındaki H.Ç.'nin pantolonunu indirdi. Durumu gören çocuğun yakınlarının müdahalesi sonucu şüpheliye sopalarla saldırıldığı öne sürüldü.

Olayın detayları:

Çıkan arbede sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan O.S., kanlar içinde bulunarak 112 ekipleri tarafından Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki acil müdahale ve tedavisinin ardından durumunun stabil olduğu bildirildi.

Aile üyelerinin şikayeti ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine gelen Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Olayın görgü ve delil tespitine yönelik çalışmalar sürdü.

Hukuki süreç ve sağlık müdahalesi:

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan O.S., jandarmadaki işlemler sonrası "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Olay, mahallede büyük tepki toplarken jandarma ve adli makamların soruşturması devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre ek adımlar atılacağını bildirdi.

O.S. (75), JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.