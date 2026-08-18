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Samsun'da 4 yaşındaki çocuğun istismarı iddiası: şüpheli darp edilip adliyeye sevk edildi

Canik ilçesinde 4 yaşındaki çocuğa yönelik istismar iddiası mahalleyi karıştırdı; sopalarla darp edilen 75 yaşındaki şüpheli tedavi sonrası gözaltına alındı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da 4 yaşındaki çocuğun istismarı iddiası: şüpheli darp edilip adliyeye sevk edildi

Olayın gelişimi

Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre O.S. (75), 4 yaşındaki H.Ç.'nin pantolonunu indirdi. Durumu gören çocuğun yakınlarının müdahalesi sonucu şüpheliye sopalarla saldırıldığı öne sürüldü.

Olayın detayları:

Çıkan arbede sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan O.S., kanlar içinde bulunarak 112 ekipleri tarafından Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki acil müdahale ve tedavisinin ardından durumunun stabil olduğu bildirildi.

Aile üyelerinin şikayeti ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine gelen Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Olayın görgü ve delil tespitine yönelik çalışmalar sürdü.

Hukuki süreç ve sağlık müdahalesi:

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan O.S., jandarmadaki işlemler sonrası "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Olay, mahallede büyük tepki toplarken jandarma ve adli makamların soruşturması devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre ek adımlar atılacağını bildirdi.

O.S. (75), JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

O.S. (75), JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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