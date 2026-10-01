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Sandıkta birlik mesajı veren Sadıkoğlu oyunu kullandı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu oyunu kullandı; seçimlerin olgunlukla geçtiğini ve katılımın yüksek olduğunu belirtti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sandıkta birlik mesajı veren Sadıkoğlu oyunu kullandı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde oy verme işlemi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu oyunu kullandı. Gün boyunca süren oy verme sürecine ilişkin açıklama yapan Sadıkoğlu, seçimlerin sakin ve olgunluk içinde devam ettiğini vurguladı.

Oy verme saatleri ve katılım:

Sadıkoğlu, "Sabah saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi devam ediyor. Saat 17.00'da sona erecek. Katılım oldukça yüksek." ifadelerini kullandı. Açıklamada oy kullanma saatlerinin ve katılımın altı çizilirken, üyelerin sürece gösterdiği ilgiye dikkat çekildi.

Başkanın mesajı ve tebrikleri:

Seçimlerin olgunlukla geçmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Sadıkoğlu, "Olgunlukla geçen seçimlerimiz için bütün üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi. Ayrıca, "Her iki grup adına yarışan meclis üyesi adaylarını ve komite üyesi adaylarını tebrik ediyorum." sözleriyle adaylara başarı dileklerini iletti.

Sadıkoğlu konuşmasının sonunda, sonuçlara dair temennisini paylaştı: "Sandıktan çıkacak sonucun şimdiden üyelerimize, odamıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." Bu ifade, seçim sürecinin kurum ve kent yararına sonuçlanması beklentisini özetledi.

BAŞKAN SADIKOĞLU, OYUNU KULLANDI

BAŞKAN SADIKOĞLU, OYUNU KULLANDI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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