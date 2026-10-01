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Burhaniye'de zeytin hasadında makineleşme vurgusu

Burhaniye 76 Nolu Kooperatifi'nde düzenlenen tanıtımda zeytin hasadında makineleşme teşvik edildi; hedef üretici maliyetlerini düşürmek.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:03

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Burhaniye'de zeytin hasadında makineleşme vurgusu

Hasat hazırlıkları sürüyor, makineleşme tanıtıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadı hazırlıkları devam ederken, bölgedeki üreticilere yönelik makine tanıtımı yapıldı. Burhaniye 76 Nolu Zeytin ve zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, hasat makineleri uygulamalı olarak gösterildi ve makine kullanımının faydaları anlatıldı.

Etkinlikte neler yapıldı:

Kooperatif bahçesindeki zeytinler, tanıtım sırasında makine ile toplanarak üreticilere örnek uygulama sunuldu. Etkinliğe çok sayıda çiftçi katıldı; makinenin çalışma şekli, kullanım kolaylığı ve sahadaki performansı hakkında bilgiler verildi. Tanıtımın amacı, makineleşmeyi üreticilere yakından tanıtmak ve yaygınlaştırmak olarak açıklandı.

Makineleşmenin üreticiye etkileri:

76 Nolu Kooperatif Müdürü Emrah Öztürk, makineli hasadın zeytinyağı maliyetini düşüreceğini vurguladı. Öztürk, "Bölgemizde zeytin hasat dönemi başlamak üzere, hatta başlamış vaziyette" diyerek sürecin başladığını belirtti. Ayrıca makineleşmenin, dal kırılmaması ve sürgünlerin korunması gibi ağaç sağlığı açısından da avantaj sağladığını ifade etti.

Kooperatif yetkilileri ve üreticiler, tanıtımın ardından makineli hasadın yaygınlaşması halinde hem maliyetlerin azalacağına hem de uzun vadede ağaç verimliliğinin korunacağına dikkat çekti.

MAKİNE TANITIMI

MAKİNE TANITIMI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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