Nişanlı şiddetiyle yitirdikleri Aysel için aile adaleti arıyor

Dava kararı ve tepkiler

Beykoz'da 15 Ekim 2025'te eski nişanlısı tarafından bıçaklanarak öldürülen Aysel Karakoç davasında mahkeme heyeti, savcının ağırlaştırılmış müebbet hapis talebine karşın sanık hakkında uyguladığı iyi hal indirimi ile hükmü müebbet hapse çevirdi. Kararın ardından Karakoç ailesi ve avukatları adliye önünde tepki göstererek karara itiraz edeceklerini bildirdi.

Olayın ayrıntıları:

Olay, Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeki bir sitede saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre sanık Fethi Şancı, bir süre önce ayrıldığı eski nişanlısı Aysel Karakoç’un evine gitti; çıkan tartışmada Karakoç boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden olmak üzere 5 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Karakoç, kaldırıldığı Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Şancı, polis tarafından yakalanarak tutuklandı ve hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

Mahkeme kararı ve tartışma:

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada cumhuriyet savcısı, sanığın kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti önce ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı verdi; ancak duruşmadaki tavır ve davranışları gerekçe gösterilerek iyi hal indirimi uygulandı ve ceza müebbet hapise dönüştürüldü.

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan anne Pakize Karakoç, karara tepki göstererek kızının suçsuz olduğunu ve davayı sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Anne, duruşmaya ilişkin tepkisini, "Ben bu işin peşini bırakmayacağım... Müebbet alıp 10-15 sene yatacak, yarın çıkacak" ve "Her her gün bir Aysel, iki Aysel mi ölecek?" sözleriyle dile getirdi. Ayrıca aile, davada hastane ve sağlık personelinin sorumluluğuna ilişkin iddiaların da tartışma konusu olduğunu belirtti.

Müşteki avukatı Uğur Sıtkı ise verilen indirimin hukuken kabul edilemez olduğunu savunarak bu uygulamanın kadın cinayetlerinin önlenmesine katkı sağlamayacağını ifade etti. Avukat, karara karşı istinaf ve Yargıtay yollarının kullanılacağını açıkladı.

Abla Derya Karakoç da kararı reddettiklerini belirterek gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’ne kadar gideceklerini ve sanık tarafının hastaneyi, doktorları suçlayarak olayı farklı yönde göstermeye çalıştığını söyledi. Ailenin açıklamaları, mahkeme sürecinin üst mercilere taşınacağını ve takip edileceğini ortaya koyuyor.

Avukat ve ailenin itiraz kararının ardından süreç, yargı yolları üzerinden devam edecek; aile, hem iç hukuk hem de uluslararası başvuru seçeneklerini kullanma niyetini açıkladı. Dosyada yer alan veriler ve ailenin talepleri doğrultusunda gelişmelerin istinaf ve Yargıtay aşamalarında nasıl şekilleneceği izlenecek. Kamuoyunda kadın cinayetlerine ilişkin artan duyarlılık ve 2025 yılına ilişkin olarak belirtilen 400’e yakın kadın cinayeti verisi, davanın toplumsal boyutunu öne çıkarıyor.

KARARA SERT TEPKİ GÖSTEREN KARAKOÇ AİLESİ VE AVUKATLARI, DURUŞMA SONRASI ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNDU.