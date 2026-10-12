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Sanko Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları bölümüne yeni uzman Rıza Çam hasta kabulüne başladı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Rıza Çam, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayarak uzmanlığını kliniğe taşıdı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sanko Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları bölümüne yeni uzman Rıza Çam hasta kabulüne başladı

Sanko Üniversitesi'nde hasta kabulüne başladı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Rıza Çam, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Çeşitli klinik düzeylerde edindiği deneyimi kurumun hizmetlerine aktaracak olan uzman, enfeksiyon hastalıkları tanı ve tedavisinde görev yapacak.

Eğitim ve kariyer:

1979 yılında Osmaniye'de doğan Uzm. Dr. Çam, 2003 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 2011'de Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Mecburi hizmetinin ardından Gaziantep'te devlet hastanesi ve özel hastanelerde uzman hekim olarak görev yaptı. 2019-2020 yılları arasında Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nde idari sorumluluk üstlendi. Yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunan Çam, uzmanlık tezini cerrahi alan enfeksiyonları üzerine hazırladı.

Klinik ilgi alanları ve hizmet kapsamı:

Uzm. Dr. Çam; ateşli hastalıklar ve nedeni bilinmeyen ateş, solunum, sindirim, üriner ve genital sistem enfeksiyonları, kemik-eklem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile santral sinir sistemi enfeksiyonları konularında deneyime sahiptir. Ayrıca viral hepatitler, HIV/AIDS, bağışıklığı baskılanmış hastalardaki enfeksiyonlar (hematoloji, onkoloji, romatoloji), hastane ve yoğun bakım enfeksiyonları ile erişkin bağışıklaması alanlarında da hizmet vermektedir.

Uzm. Dr. Rıza Çam evli ve iki çocuk babasıdır; İngilizce ve İsveççe bilmektedir. SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamasıyla birlikte kurumsal enfeksiyon hizmetlerine katkı sunması bekleniyor.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI DR. RIZA ÇAM, SANKO ÜNİVERSİTESİ...

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI DR. RIZA ÇAM, SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE HASTA KABULÜNE BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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