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Şanlıurfa'da bilişim dolandırıcılığından aranan kişi jandarmadan yakalandı

Viranşehir jandarması, banka ve bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılıktan hakkında 5 yıl hapis cezası olan A.K.'yı yakaladı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şanlıurfa'da bilişim dolandırıcılığından aranan kişi jandarmadan yakalandı

olayın ayrıntıları:

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan A.K. için çalışma başlattı.

gözaltı ve karakola sevk:

Yapılan operasyonla A.K. gözaltına alınarak jandarma tarafından karakola götürüldü.

hukuki durum:

Kayıtlara göre şahsın cezası mahkeme kararıyla kesinleşmiş 5 yıl hapis olarak bildirilmiştir.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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