Şanlıurfa'da bilişim dolandırıcılığından aranan kişi jandarmadan yakalandı

olayın ayrıntıları:

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan A.K. için çalışma başlattı.

gözaltı ve karakola sevk:

Yapılan operasyonla A.K. gözaltına alınarak jandarma tarafından karakola götürüldü.

hukuki durum:

Kayıtlara göre şahsın cezası mahkeme kararıyla kesinleşmiş 5 yıl hapis olarak bildirilmiştir.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI