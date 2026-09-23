Şanlıurfa'da bilişim dolandırıcılığından aranan kişi jandarmadan yakalandı

olayın ayrıntıları:
Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan A.K. için çalışma başlattı.
gözaltı ve karakola sevk:
Yapılan operasyonla A.K. gözaltına alınarak jandarma tarafından karakola götürüldü.
hukuki durum:
Kayıtlara göre şahsın cezası mahkeme kararıyla kesinleşmiş 5 yıl hapis olarak bildirilmiştir.
DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
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