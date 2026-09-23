Macron: hürmüz'ü açmak için çözümde ABD'yle iş birliğine ihtiyaç var

Macron'un ABC News röportajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABC News'e verdiği röportajda Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, enerji krizi ve uluslararası stratejiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ana hedefinin boğazı açmak ve yükselen gaz, dizel ile jet yakıtı fiyatlarının yol açtığı küresel enerji krizini ele almak olduğunu söyledi.

hürmüz boğazı ve suçlamama yaklaşımı:

Macron, İran rejiminin Hürmüz Boğazı konusunda elinde bir koz olduğunu belirterek, bu konuda kimseyi suçlamayacağını vurguladı. "Burada kimseyi suçlamayacağım." diye konuşan Cumhurbaşkanı, sözlerini sürdürerek bu noktada ABD'nin rolüne dikkat çekti: "Bence ABD, bu sorunu çözebilecek tek ülke ve size ihtiyacımız var."

askeri müdahale, ittifak ve savaş değerlendirmesi:

Boğazın yeniden açılmasına yardımcı olmak için ordusunu devreye sokup sokmayacağı sorulduğunda Macron, "Herhangi bir ülkeyle çatışmaya girmek istemiyorum" yanıtını verdi. Ancak geçişi mümkün kılmak için bazı kapasiteleri koruma amacıyla Fransa'nın daha fazla dahil olmaya hazır olduğunu söyledi.

Macron, savaş kararına ilişkin olarak da rejim değişikliğini hedefleyen bombardımanı eleştirdi: "Bir ülkeyi bombalayarak rejim değişikliği yapmak bence mümkün değil. Bana göre bu iyi bir seçenek değil, çünkü işe yaramıyor. Bu hatayı son on yıllarda birkaç kez yaptık."

Trump'ın "ABD yüz milyarlarca dolar harcıyor ve Avrupalı müttefikler bizim için orada değil" eleştirisine karşı Macron, Fransa'nın ABD'yi saygıyla karşıladığını ve kendisini "iyi bir müttefik" olarak gördüğünü belirtti. Buna karşın müttefiklik ilişkilerinde strateji ve danışma süreçlerinin önemine dikkat çekti.

rusya, ukrayna ve uluslararası gerilimler:

Macron, Vladimir Putin'in barış istediğine inanmadığını açıkladı: "Hayır. Başkan Putin’in barış istediğine ve barışı sağlamak istediğini söylemesine inanmıyorum. Bu doğru değil. Avrupalılara karşı agresif olmadığını söylemesine de inanmıyorum. Bu da doğru değil." dedi.

New York'taki görüşmesine atfen Macron, Trump ile Rusya-Ukrayna savaşı üzerine "çok iyi bir görüşme" yaptıklarını ve Ukrayna'nın gösterdiği direnişin ardından onların desteklenmesi gerektiğini savundu. Macron, Ukrayna'nın Trump'ı ikna edebileceği alanlardan biri olduğunu ve bu konuda umutlu olduğunu söyledi.

Macron ayrıca Trump'ın Fransa'nın denizaşırı topraklarını ABD toprağı olarak gösteren harita paylaşımını garip bulduğunu söyledi ve teknolojik yarış, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Avrupa güvenliği gibi çözülmesi gereken başlıklar olduğunu belirterek "Yeni çatışmalar ve yeni gerilimler oluşturmayalım" çağrısında bulundu.

FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON, HÜRMÜZ BOĞAZI KONUSUNDA HİÇ KİMSEYİ SUÇLAMAK İSTEMEDİĞİNİ VE ABD'NİN BU SORUNU ÇÖZEBİLECEK ÜLKELERDEN BİRİ OLDUĞUNU İFADE ETTİ.