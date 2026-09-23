Operasyonda 'Çaycılar Grubu' çökertildi: 11 şüpheli tutuklandı

kilis'te projeli çalışma ile "Çaycılar Grubu"ya operasyon

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Çaycılar Grubu" olarak adlandırılan oluşuma yönelik proje kapsamında çalışma başlatıldı.

operasyonun kapsamı ve ele geçenler:

Şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar Kilis ve İstanbul adreslerinde gerçekleştirildi. Toplam 21 adrese düzenlenen operasyon sonucunda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 fişek ve 8,84 gram esrar ele geçirildi.

soruşturma süreci ve adli işlemler:

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, mevcutlu olarak Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Cumhuriyet savcılığına çıkarılan zanlılardan 5’i için adli kontrol kararı verilirken, 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 11 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yetkililer, soruşturmanın koordineli yürütüldüğünü ve elde edilen delillerin adli sürece yön verdiğini kaydetti. Operasyonun, bölgede organize suçla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olduğu bildirildi.

KİLİS'TE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 18 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI, 11'İ TUTUKLANDI.