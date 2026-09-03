Şaraplık üzüm üreticileri tükenme noktasında: alıcıların 17 lira teklifi üretimi tehdit ediyor

Güneyde üzüm üreticileri düşük fiyatlar nedeniyle zor durumda

Güney Ziraat Odası Başkanı Hasan Palaz, şaraplık üzüm fiyatlarının geçen yılki 30-35 lira bandından bu yıl alıcıların verdiği 17 lira seviyesine düşmesinin üreticilerde büyük şok yarattığını açıkladı. Palaz, bu fiyatlandırma ile üreticilerin masrafını bile karşılayamayacağını vurguladı.

Üreticinin maliyeti ve birlik çağrısı:

Palaz, örnek vererek bugün için 10 ton üzümün alım fiyatının 170 bin lira olduğunu, oysa aynı miktar için yapılan ilaç masrafının 200 bin liraye ulaştığını söyledi. Budama, bağlama, gübre, sürme ve emek giderlerinin bu hesaba dahil olmadığını belirtti. Başkan, "Alıcılar, bu fiyatta ısrar ederlerse gelecek yıl kimse üzüm üretmez. Bu fiyat üretim masraflarının yanına bile yaklaşamıyor. Çiftçimiz perişan durumda" diye konuştu ve üreticileri birlik olmaya davet etti. Palaz ayrıca, hasada girmeme çağrısı yaparak fiyatlar düzelene kadar beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Rekolte artışı ve sektör uyarısı:

Güney bölgesinde şaraplık üzüm üretimi 43 bin dönüm arazi üzerinde yapılıyor. Palaz, geçen yıl dolu ve don felaketleri ile düşük yağış nedeniyle üreticilerin zor günler yaşadığını, bu yıl ise bol yağışlar ve uygun iklim nedeniyle rekoltenin arttığını söyledi. Ancak artan üretime karşın fiyatların düşmesi, çiftçiyi daha da zor durumda bıraktı. Başkan, firmaları sağduyulu davranmaya ve üreticilerin sürdürülebilirliğini gözetmeye çağırdı; aksi halde "çiftçimiz ekip biçemeyecek, üretim ortadan kalkacaktır" uyarısında bulundu.

GÜNEY ZİRAAT ODASI BAŞKANI HASAN PALAZ, ÜZÜM ÜRETİCİLERİNİN KİLO BAŞI 17 LİRA FİYAT VEREN ALICILAR KARŞISINDA BÜYÜK ŞOK YAŞADIĞINI BELİRTTİ.