Gençlerin teknoloji yolculuğu Turgutlu'da uygulama sınavıyla ölçüldü

Deneyap uygulama sınavı Turgutlu'da tamamlandı

Deneyap Türkiye Projesi kapsamındaki uygulama sınavı, gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki becerilerini ölçmek amacıyla Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sınavın amacı ve uygulama içeriği:

Sınavda öğrenciler, proje kapsamında belirlenen uygulamalar üzerinden pratik bilgi ve becerilerini ortaya koydu. Hedef, gençlerin bilim ve teknolojiye yönelik yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmekti.

Yerel yöneticilerin incelemesi ve destek mesajları:

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya sınav alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Kapankaya, sınava katılan öğrencilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Kaymakam Kapankaya'ya ziyareti sırasında Turgutlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür eşlik etti.

Proje yetkilileri ve yerel yöneticiler, Deneyap Türkiye'nin gençlerin bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında kendilerini geliştirmelerine önemli katkı sunduğunu vurguladı. Uygulama sınavının, öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesi ve doğru yönlendirilmesi için önemli bir adım olduğu belirtildi.

GENÇLERİN TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ALANINDAKİ YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMELERİNE KATKI SAĞLAYAN DENEYAP TÜRKİYE PROJESİ KAPSAMINDA UYGULAMA SINAVI TURGUTLU’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.