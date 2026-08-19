Sarıyer'de Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza: üç araca çarpan otomobilde iki yaralı

Sarıyer'de akşam saatlerinde zincirleme kaza

Sarıyer ilçesi Darüşşafaka Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil üç araca çarptı. Olayda iki kişi yaralandı, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza ve araçlar hakkında bilgiler:

Edinilen bilgilere göre, Beşiktaş istikametine seyir halindeki İslam A. yönetimindeki 34 HY 1032 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı yönden gelen araçlara çarptı. Çarpışmaya karışan diğer araç sürücüleri; Cem O. (57) yönetimindeki 34 PUR 576, Nizam Arda G. (29) yönetimindeki 34 CAY 813 ve Ali A. (43) yönetimindeki 34 DND 43 plakalı otomobiller olarak kayda geçti.

Müdahale, yaralılar ve trafik durumu:

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan sürücü İslam A., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Toplamda iki kişinin yaralandığı bildirildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, çarpışan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma ve trafik güvenliği incelemeleri devam ediyor.

Sarıyer’de kontrolden çıkan araç, 3 otomobile çarptı: 2 yaralı