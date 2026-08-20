siverek'te yol verme tartışmasında av tüfeğiyle saldırı: 4 şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Yücelen Mahallesi'nde meydana gelen olay, 16 Ağustos gecesi saat 23.45 sıralarında yaşandı. İddialara göre, M.A.S. (40) yönetimindeki 63 ADP 423 plakalı araç, Siverek istikametine seyir halindeyken başka bir araçtaki kişilerle yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 63 AGS 295 plakalı araç içerisinden av tüfeğiyle ateş edildi.

Yaşanan saldırıda, araçta bulunan sürücü M.A.S. ile kızı İ.S.S. (11) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedavi için sağlık kurumuna kaldırıldı.

Gözaltı ve yargı süreci:

Olayın ardından jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında dört şüpheli gözaltına alındı. Sevk edildikleri adli makamlarca bu dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı zamanda sağlık sorunları bulunan K.C. adlı bir şüphelinin Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ettiği ve gözaltı sürecinin sürdüğü bildirildi.

Adli tahkikat:

Jandarma tarafından başlatılan soruşturma ve adli işlemler devam ediyor. Yetkililer, olayın nedeni ve sorumluların tespitine yönelik çalışmanın sürdüğünü, delil toplama ve tanık ifadelerinin alındığını açıkladı. Olayla ilgili ilerleyen süreçte yapılacak adli işlemler sonucunda yeni gelişmeler bekleniyor.

SİVEREK