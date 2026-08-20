Dolar 47,9463 +0,00%
Euro 56,1381 +0,25%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.002,76 -0,06%
EUR/USD 1,1685 +0,02%
Brent Petrol 92,09 +0,51%
--°

siverek'te yol verme tartışmasında av tüfeğiyle saldırı: 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 Ağustos'ta yol verme tartışması sonrası av tüfeğiyle ateş açıldı; araçtaki baba ve 11 yaşındaki kızı hafif yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 00:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

siverek'te yol verme tartışmasında av tüfeğiyle saldırı: 4 şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Yücelen Mahallesi'nde meydana gelen olay, 16 Ağustos gecesi saat 23.45 sıralarında yaşandı. İddialara göre, M.A.S. (40) yönetimindeki 63 ADP 423 plakalı araç, Siverek istikametine seyir halindeyken başka bir araçtaki kişilerle yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 63 AGS 295 plakalı araç içerisinden av tüfeğiyle ateş edildi.

Yaşanan saldırıda, araçta bulunan sürücü M.A.S. ile kızı İ.S.S. (11) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedavi için sağlık kurumuna kaldırıldı.

Gözaltı ve yargı süreci:

Olayın ardından jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında dört şüpheli gözaltına alındı. Sevk edildikleri adli makamlarca bu dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı zamanda sağlık sorunları bulunan K.C. adlı bir şüphelinin Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ettiği ve gözaltı sürecinin sürdüğü bildirildi.

Adli tahkikat:

Jandarma tarafından başlatılan soruşturma ve adli işlemler devam ediyor. Yetkililer, olayın nedeni ve sorumluların tespitine yönelik çalışmanın sürdüğünü, delil toplama ve tanık ifadelerinin alındığını açıkladı. Olayla ilgili ilerleyen süreçte yapılacak adli işlemler sonucunda yeni gelişmeler bekleniyor.

SİVEREK

SİVEREK

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi