Savaşın gölgesinden tatamiye: Filistin milli takımı Turkish Open hazırlıkları için Türkiye’de

Savaşın gölgesinden tatamiye: Filistin milli takımı Türkiye’de

21-23 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Turkish Open öncesi, Türkiye A Milli Karate Takımı, Filistin Karate Milli Takımı ve Suudi Arabistan Karate Milli Takımı ortak bir antrenmanda bir araya geldi. Etkinlik, Filistin’deki ağır insani koşulların gölgesinde ülkesini temsil etmek için Türkiye’ye gelen sporcuların katılımıyla sporun birleştirici yönünü ön plana çıkardı.

ortak antrenman ve teknik paylaşım:

Teknik Direktör Levent Aydemir ve Milli Takım Antrenörü Okay Arpa yönetiminde gerçekleşen çalışmada üç ülkenin sporcuları teknik idmanlar yaptı, taktiksel uygulamalar üzerinde durdu ve tecrübe aktarımı gerçekleştirdi. Antrenman yalnızca fiziksel hazırlıkla sınırlı kalmayıp, sporcular arasında dostluk ve motivasyon bağlarını güçlendiren etkinliklere de sahne oldu.

başkanın tatamiye çıkışı ve dayanışma mesajı:

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, karate gi’sini giyerek sporcularla birlikte tatamiye çıktı ve antrenman boyunca onlarla yakından ilgilendi. Taşdemir, sporun kardeşlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak Filistinli sporcuların mücadelesinin önemine dikkat çekti; tataminin bazen madalya değil, umuda tutunma mekânı olduğunu belirtti.

Antrenmanın sonunda Başkan Ercüment Taşdemire, verdiği desteklerden dolayı bir Suudi Arabistan Olimpik Komitesi üyesi tarafından plaket takdim edildi. Ortak çalışma, Turkish Open’a hazırlığın ötesinde bölgesel dayanışma ve spor diplomasisine de somut bir örnek sundu.

ULUSLARARASI TURKİSH OPEN KARATE TURNUVASI ÖNCESİNDE TÜRKİYE A MİLLİ KARATE TAKIMI, FİLİSTİN KARATE MİLLİ TAKIMI VE SUUDİ ARABİSTAN KARATE MİLLİ TAKIMI ORTAK ANTRENMANDA BİR ARAYA GELDİ.