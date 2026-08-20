Dolar 47,9962 +0,11%
Euro 56,0544 +0,10%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.059,89 +0,66%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 93,15 +1,67%
--°

Savaşın gölgesinden tatamiye: Filistin milli takımı Turkish Open hazırlıkları için Türkiye’de

Filistinli karateciler, zor koşullara rağmen Türkiye’de Suudi Arabistan ve Türkiye millileriyle ortak antrenman yapıp Turkish Open’a hazırlandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 22:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Savaşın gölgesinden tatamiye: Filistin milli takımı Turkish Open hazırlıkları için Türkiye’de

Savaşın gölgesinden tatamiye: Filistin milli takımı Türkiye’de

21-23 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Turkish Open öncesi, Türkiye A Milli Karate Takımı, Filistin Karate Milli Takımı ve Suudi Arabistan Karate Milli Takımı ortak bir antrenmanda bir araya geldi. Etkinlik, Filistin’deki ağır insani koşulların gölgesinde ülkesini temsil etmek için Türkiye’ye gelen sporcuların katılımıyla sporun birleştirici yönünü ön plana çıkardı.

ortak antrenman ve teknik paylaşım:

Teknik Direktör Levent Aydemir ve Milli Takım Antrenörü Okay Arpa yönetiminde gerçekleşen çalışmada üç ülkenin sporcuları teknik idmanlar yaptı, taktiksel uygulamalar üzerinde durdu ve tecrübe aktarımı gerçekleştirdi. Antrenman yalnızca fiziksel hazırlıkla sınırlı kalmayıp, sporcular arasında dostluk ve motivasyon bağlarını güçlendiren etkinliklere de sahne oldu.

başkanın tatamiye çıkışı ve dayanışma mesajı:

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, karate gi’sini giyerek sporcularla birlikte tatamiye çıktı ve antrenman boyunca onlarla yakından ilgilendi. Taşdemir, sporun kardeşlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak Filistinli sporcuların mücadelesinin önemine dikkat çekti; tataminin bazen madalya değil, umuda tutunma mekânı olduğunu belirtti.

Antrenmanın sonunda Başkan Ercüment Taşdemire, verdiği desteklerden dolayı bir Suudi Arabistan Olimpik Komitesi üyesi tarafından plaket takdim edildi. Ortak çalışma, Turkish Open’a hazırlığın ötesinde bölgesel dayanışma ve spor diplomasisine de somut bir örnek sundu.

ULUSLARARASI TURKİSH OPEN KARATE TURNUVASI ÖNCESİNDE TÜRKİYE A MİLLİ KARATE TAKIMI, FİLİSTİN...

ULUSLARARASI TURKİSH OPEN KARATE TURNUVASI ÖNCESİNDE TÜRKİYE A MİLLİ KARATE TAKIMI, FİLİSTİN KARATE MİLLİ TAKIMI VE SUUDİ ARABİSTAN KARATE MİLLİ TAKIMI ORTAK ANTRENMANDA BİR ARAYA GELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor
images

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı
images

Batrakov galatasaray'da: amaç kupalar ve ligde istikrar
images

Yönetim kurulu Cevat Şenkardeşler'in başkanlığını sona erdirdi, Mert Paflak göre...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

Vucic ekim tarihlerini işaret etti, cumhurbaşkanlığı kışa kalabilir

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı