Savcılık talebiyle eski bakan Denizolgun için feth-i kabir kararı

Savcılığın talebi ve alınan karar:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

feth-i kabir uygulamasının amacı ve kapsamı:

Feth-i kabir, mezarın açılarak ceset ve çevresindeki bulguların tekrar incelenmesine yönelik hukuki bir işlemdir. Bu uygulama genellikle savcılığın talebi doğrultusunda, soruşturma kapsamında delil toplama veya mevcut incelemelerin tamamlanması amacıyla yapılır.

Soruşturmayı yürüten makamlar tarafından yapılan talep doğrultusunda alınan kararın nasıl uygulanacağı ve sürecin sonraki aşamalarına ilişkin detaylar resmi açıklamalarla duyurulacak.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi.