Yıllardır süren adalet bekleyişi: babasının katilinin bulunmasını istedi

Samsun'da 7 Ocak 1996 olayının yeniden gündeme gelmesi

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Site Cami Pasajında 7 Ocak 1996 tarihinde meydana gelen cinayet, failinin bulunamaması nedeniyle yaklaşık 30 yıldır aileyi peşini bırakmayan bir yara olarak kaldı. Olayda büyükşehir belediyesi iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan 44 yaşındaki Hamit Geyik, görevi sırasında saldırıya uğradı. Yapılan tespitlere göre Geyik'in başına taşla vurulduktan sonra bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay sonrası yürütülen soruşturmada herhangi bir iz veya şüpheli tespit edilemedi, dosya yıllar içinde sonuçlanmadı ve ailenin beklentisi karşılanmadı. Yakınları ve Meryem Aydın, cinayetin aydınlatılması için yeni bir adım atılması gerektiğini vurguluyor.

Ailenin adalet çağrısı:

Antalya'da yaşayan 58 yaşındaki ve üç çocuk annesi Meryem Aydın, babasının ölümlü saldırısının faili bulunmadığı için Samsun'a gelerek Samsun Adliyesi önünde açıklama yaptı. Aydın, dosyanın yaklaşık 20 yıl sonra zaman aşımına uğradığına dair evrak geldiğini ve bunun iki gün sonrasında annesi Ceyran Geyik'in de bu acıya dayanamayarak hayatını kaybettiğini anlattı.

Aydın yaptığı açıklamada, "Ben 30 yıl önce öldürülen babamın katillerinin bulunmasını istiyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek çok sayıda faili meçhul cinayeti aydınlattı. Ölmeden babamın katilinin de bulunmasını istiyorum. Ne olur bize yardım edin. Ben her gece babamın kaşkolünü kokluyorum. Ne olur babamın katillerini bulun. Biz de yatağa yattığımızda rahat uyuyalım. Altı kardeş gözümüz yaşlı. Gözümüzün yaşını dindirin ne olur. Bu cinayet faili meçhul kalmasın" dedi.

Dosyanın kapanması ve ailenin yaşadığı acı:

Aydın, dosyanın kapanmasının ardından ailenin çektiği sıkıntıyı vurgularken babasının mezarında kemiklerinin kalmadığını ifade etti. Anlatımında, "Adalet Bakanım Akın Gürlek eski dosyaları açtığı için Allah ondan razı olsun. İnşallah benim babamın da kemikleri sızlamaz. Onun da katillerini bulur. Babamın mezarda kemikleri kalmadı ama onlar da dışarıda gezmesin. Adalet Bakanımız Akın Gürlek çok sayıda faili meçhul dosyayı yeniden açarak faillerin bulunmasını ve yakalanmasını sağladı. Benim babamın da katillerinin bulunup cezalandırılmasını istiyorum" sözlerine yer verdi.

Ailenin talebi, sadece fiili sonuca ulaşmak değil; yıllardır dinmeyen gözyaşının sona ermesi, dosyanın tekrar ele alınması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi yönünde. Meryem Aydın ve kardeşleri, mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden somut adımlar bekliyor.

Yakınları, olayın yaşandığı yer, tarihler ve soruşturma sürecine ilişkin bilinenlerin korunarak, yetkililerin dosyayı tekrar incelemesi ve yeni delillerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Aile, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten dosyanın yeniden açılması ve sorumluların bulunması konusunda yardım talep etti.

SAMSUN’DA 7 OCAK 1996 TARİHİNDE İŞ YERİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN HAMİT GEYİK’İN KIZI MERYEM AYDIN, YAKLAŞIK 30 YILDIR FAİLİ BULUNAMAYAN CİNAYETİN AYDINLATILMASI İÇİN ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK’TEN YARDIM İSTEDİ.