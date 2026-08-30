Savunma sanayisinde yerlilik ve askeri eğitimde yeni dönem

savunma sanayisinde son durum ve törenin önemi:

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde yaptığı konuşmada savunma sanayisindeki gelişmeleri ve askeri eğitimdeki dönüşümü değerlendirdi.

yerlilik oranı ve üretim odaklı yaklaşım:

Erdoğan, savunma sanayisindeki yerli üretim vurgusunu öne çıkararak, "Yerlilik oranını yüzde 82’nin üzerine çıkardığımız savunma sanayisinde deyim yerindeyse artık sadece kendimizle yarışıyoruz" dedi. Bu ifade, yerli tedarik zincirlerinin güçlendiğine ve dışa bağımlılığın azaltılmasına verilen önemi işaret ediyor. %82 oranının üzerine çıkıldığının ilanı, teknoloji transferi ve yerli üretim kapasitesindeki ilerlemenin somut bir göstergesi olarak sunuldu.

askeri okullar ve kadro temizliği:

Konuşmasında ordudaki disiplin ve güvenlik adımlarına da değinen Erdoğan, "(FETÖ) 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık" ifadelerini kullandı. Bu söylem, askeri eğitim kurumlarında gerçekleştirilen kadro ve güvenlik temizliklerinin altını çizdi.

Erdoğan ayrıca eğitim kurumlarına yönelik ilgiyi vurgulayarak, birçok Avrupa ülkesinin harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarının kontenjanlarını doldurmakta zorlandığını, buna karşın MSÜ’ye bu sene 120 bin başvuru yapıldığını aktardı. Bu rakam, kurumun gençler nezdindeki çekim gücünün yükseldiğine dair göstergeler sundu.

Genel değerlendirmede Erdoğan’ın açıklamaları; savunma sanayisinde yerlileşme, orduda disiplin ve eğitim kurumlarına yönelik artan talep temalarını bir arada ele alarak Türkiye’nin stratejik önceliklerine dikkat çekti. Konuşma, yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ile askeri eğitimdeki dönüşümün birbirini nasıl tamamladığını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yerlilik oranını yüzde 82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayisinde deyim yerindeyse artık sadece kendimizle yarışıyoruz"