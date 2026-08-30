Fidan ile Dar İstanbul'da dış politikada diyaloğu güçlendirdi

Toplantının çerçevesi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde bir araya geldi. Resmi açıklamada görüşmenin gerçekleştiği belirtildi; tarafların yüz yüze temas kurması diplomatik iletişim açısından önem taşıyor.

Diplomasi kanallarının rolü:

İki bakanın buluşması, doğrudan diyalog kanatlarını açık tutma ve ilişkilerin düzenli temaslarla sürdürülmesi açısından değerlendiriliyor. Bu tür görüşmeler, taraflara karşılıklı beklentileri ve öncelikleri doğrudan tartışma imkânı sunar.

Görüşmede dile getirilen ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı; ancak İstanbul'daki temas, Türkiye ile Pakistan arasındaki resmi iletişimin canlı tutulduğuna işaret ediyor ve iki ülke arasındaki temasların devamına zemin hazırlıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BUGÜN PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI ISHAQ DAR İLE GÖRÜŞTÜ.