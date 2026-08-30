Gözaltı merkezinden paylaşılan fotoğraflarda Maduro umut mesajı verdi

Brooklyn gözaltı merkezinden yeni fotoğraflar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar, onun tutulduğu Brooklyn Gözaltı Merkezi'nde 25 Haziran'da çekildiğini gösteriyor. Paylaşıma eşlik eden açıklamalarda Maduro ve eşi Cilia Flores destekçilere seslendi.

Fotoğrafların içeriği ve mesajlar:

Yayımlanan karelerde Maduro ve eşi Flores'in birlikte görüldüğü ve açıklamaların tonu olarak umut ile dayanışma vurgusunun öne çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Bilmenizi istiyorum ki dimdik ayaktayız. Güçlü, sakin ve güven dolu kalmaya devam edeceğiz. Venezuela yeniden doğacak" ifadelerine yer verildi.

Metinde ayrıca şu ifadeler kullanıldı: "Küçük bir sevgi ve umut hediyesi. Bu fotoğrafları, tüm torunlarım, çocuklarım ve bizi seven tüm asil kişilere küçük bir hediye olarak gönderiyorum. Bilmenizi istiyorum ki dimdik ayaktayız, yüreğimiz sizin sevginizle dolu. O sevgi bize dua, sürekli bir eylem, dayanışma ve gerçek destek olarak ulaşıyor. Her söz, jest için ve duanız için sonsuz teşekkürler". Açıklamanın devamında, "Cilia ve ben sizi sonsuza kucaklıyoruz; tüm kalbimiz ve ruhumuz sizinle. Tanrı’ya olan inancımız da dimdik ayakta" sözlerine yer verildi. Bu ifadeler, Maduro cephesinin aile ve destekçilere moral verme amacı taşıdığını ortaya koydu.

Operasyon ve yargılama süreci:

ABD, Maduro ve eşini 3 Ocak 2026'da düzenlenen askeri operasyonla ülke dışına çıkararak getirmişti. Maduro, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile birlikte "narkoterörizm" suçlamalarından yargılanıyor. Olayın ardından Delcy Rodriguez ülkenin geçici devlet başkanı olarak görev üstlendi.

Gelişme, uzun süre gergin bir seyir izleyen ABD-Venezuela ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi. Paylaşılan fotoğraflar ve mesajlar, Maduro cephesinin kamuoyuna iletmek istediği irade, umut ve dayanışma temasını güçlendirdi.

ABD’DE UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI VE "NARKOTERÖRÜZM" SUÇLAMALARINDAN YARGILANAN NİCOLAS MADURO’NUN YENİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI.