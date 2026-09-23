Sedat Savtak: Kurtlar Vadisi'ndeki rolümü senaryoya göre oynadım, bağlantı gözlemim yok

Silivri adliyesinde ifade verdi:

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüyle ilgili yeniden başlayan soruşturma kapsamında, dizide Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak bilgi sahibi sıfatıyla Silivri Adliyesi'ne çağrıldı ve savcılığa ifade verdi.

İfadeyi tamamladıktan sonra adliye çıkışında basın mensuplarına konuşan Savtak, soruşturma sürecinde üzerine düşeni yaptığını belirtti ve görüşmenin içeriğine saygı duyarak ayrıntı vermediğini söyledi.

İfadesinin özeti:

Savtak, rolü ve dizideki çalışma biçimiyle ilgili olarak, 'Bir oyuncu her hangi bir rolde sinema, dizi ya da tiyatro dahi olsa elbette dürüst yaklaştığı yüreğiyle' yaklaşımını vurguladı. Savcının yönelttiği sorulara cevap verdiğini ifade eden oyuncu, görüşmenin savcıyla kendisi arasında kalacağını söyledi.

FÖTÖ veya başka bir illegal yapı bağlantısına dair herhangi bir gözleminin olmadığını belirten Savtak, 'Hayır öyle bir gözlemim yok' dedi ve senaryonun işleyişine dikkat çekti.

Rolün içeriği ve sözleşme uygulaması:

Savtak, sözleşme aşamasında oyunculara rolün bütün gelişimi veya içerik ayrıntılarının verilmediğini, bunun senaryoyla birlikte ve halkın izleyişine göre şekillendiğini anlattı. Bu çerçevede oyuncuların, sözleşmenin gerektirdiklerini yerine getirmek zorunda olduklarını ifade etti.

Oyunculuk yaklaşımını anlatırken Savtak, 'Senaryoda ne yazıyorsa nasıl aktarmam gerekiyorsa ben de oyunculuğumla değerlendirdim' sözünü kullandı ve dizideki performanslarının samimi bir çalışma ürünü olduğunu vurguladı.

Savtak, Kurtlar Vadisi Pusu'ya ilişkin duygularını da dile getirerek, projeye 'tüm yüreğimle' katkı sunduğunu ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının da aynı titizlikle karakterleri canlandırdığını söyledi. Rol arkadaşları ve ekip içinde yaşanan profesyonel çalışma anlayışını ön plana çıkardı.

Savcılığın soruşturma kapsamında dizi oyuncularını bilgi sahibi olarak çağırdığı biliniyor; Savtak da çağrıya uyduğunu, gerekli açıklamaları yaptığını ve konuya dair kendi gözlemlerinin olmadığını tekrarladı.

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMADA KURTLAR VADİSİ PUSU DİZİSİNDE KAZIM KAŞİFOĞLU KARAKTERİNİ CANLANDIRAN SEDAT SAVTAK'IN BİLGİ SAHİBİ SIFATIYLA SİLİVRİ ADLİYESİ'NDE İFADE VERDİ.