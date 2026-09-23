Dolar 48,8328 +0,06%
Euro 55,6980 -0,32%
Bist 13.252,10 +0,40%
Altın Gram 6.798,77 -1,05%
EUR/USD 1,1403 -0,44%
Brent Petrol 97,02 +1,69%
--°

Sedat Savtak: Kurtlar Vadisi'ndeki rolümü senaryoya göre oynadım, bağlantı gözlemim yok

Silivri Adliyesi'nde ifade veren Sedat Savtak, Kurtlar Vadisi Pusu'daki rolünü senaryoya dayandırdığını ve FETÖ ya da illegal bağlantı gözlemi olmadığını söyledi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:55

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 15:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sedat Savtak: Kurtlar Vadisi'ndeki rolümü senaryoya göre oynadım, bağlantı gözlemim yok

Silivri adliyesinde ifade verdi:

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüyle ilgili yeniden başlayan soruşturma kapsamında, dizide Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak bilgi sahibi sıfatıyla Silivri Adliyesi'ne çağrıldı ve savcılığa ifade verdi.

İfadeyi tamamladıktan sonra adliye çıkışında basın mensuplarına konuşan Savtak, soruşturma sürecinde üzerine düşeni yaptığını belirtti ve görüşmenin içeriğine saygı duyarak ayrıntı vermediğini söyledi.

İfadesinin özeti:

Savtak, rolü ve dizideki çalışma biçimiyle ilgili olarak, 'Bir oyuncu her hangi bir rolde sinema, dizi ya da tiyatro dahi olsa elbette dürüst yaklaştığı yüreğiyle' yaklaşımını vurguladı. Savcının yönelttiği sorulara cevap verdiğini ifade eden oyuncu, görüşmenin savcıyla kendisi arasında kalacağını söyledi.

FÖTÖ veya başka bir illegal yapı bağlantısına dair herhangi bir gözleminin olmadığını belirten Savtak, 'Hayır öyle bir gözlemim yok' dedi ve senaryonun işleyişine dikkat çekti.

Rolün içeriği ve sözleşme uygulaması:

Savtak, sözleşme aşamasında oyunculara rolün bütün gelişimi veya içerik ayrıntılarının verilmediğini, bunun senaryoyla birlikte ve halkın izleyişine göre şekillendiğini anlattı. Bu çerçevede oyuncuların, sözleşmenin gerektirdiklerini yerine getirmek zorunda olduklarını ifade etti.

Oyunculuk yaklaşımını anlatırken Savtak, 'Senaryoda ne yazıyorsa nasıl aktarmam gerekiyorsa ben de oyunculuğumla değerlendirdim' sözünü kullandı ve dizideki performanslarının samimi bir çalışma ürünü olduğunu vurguladı.

Savtak, Kurtlar Vadisi Pusu'ya ilişkin duygularını da dile getirerek, projeye 'tüm yüreğimle' katkı sunduğunu ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının da aynı titizlikle karakterleri canlandırdığını söyledi. Rol arkadaşları ve ekip içinde yaşanan profesyonel çalışma anlayışını ön plana çıkardı.

Savcılığın soruşturma kapsamında dizi oyuncularını bilgi sahibi olarak çağırdığı biliniyor; Savtak da çağrıya uyduğunu, gerekli açıklamaları yaptığını ve konuya dair kendi gözlemlerinin olmadığını tekrarladı.

KAŞİF KOZİNOĞLU&#039;NUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMADA KURTLAR VADİSİ PUSU DİZİSİNDE KAZIM KAŞİFOĞLU...

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMADA KURTLAR VADİSİ PUSU DİZİSİNDE KAZIM KAŞİFOĞLU KARAKTERİNİ CANLANDIRAN SEDAT SAVTAK'IN BİLGİ SAHİBİ SIFATIYLA SİLİVRİ ADLİYESİ'NDE İFADE VERDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı
images

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı
images

Odunpazarı'nda jandarmadan kapsamlı uyuşturucu baskını
images

Karaman'da 3. kattaki dairede ölü bulunan çiftin incelemesi kimyasal şüphesiyle...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trabzonspor'dan tescilli imaj uyarısı: Salah görselleri ticari kullanımda izin yok

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı

Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan ulaşımı kısa süreli aksattı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü