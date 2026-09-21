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Sedyede telefonu elinden bırakmadı: kaza haberi yakınlarına mesajla ulaştı

Antalya Serik'te otobüsle motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, sedyede cep telefonuyla yakınlarına mesaj atıp durumunu bildirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sedyede telefonu elinden bırakmadı: kaza haberi yakınlarına mesajla ulaştı

kaza bilgileri:

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle Otogar Kavşağı alt geçidinde denetimli toplu taşıma aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 CAS 016 plakalı otobüs ile İsmail M.'nin kullandığı 07 YMG 80 plakalı motosikletin çarpışması sonrası motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

müdahale ve taşınma:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralı ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

sedyedeki cep telefonu ve soruşturma:

Hastaneye kaldırılmak üzere sedyeye konulan yaralı İsmail M., acıya rağmen cep telefonunu elinden bırakmayarak sedye üzerinde yakınlarına mesaj attı ve kaza yaptığını ileterek durumunun iyi olduğunu bildirdi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

ANTALYA&#039;NIN SERİK İLÇESİNDE DENETİMLİ TOPLU TAŞIMA OTOBÜSÜ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU...

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE DENETİMLİ TOPLU TAŞIMA OTOBÜSÜ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. YARALI SÜRÜCÜNÜN HASTANEYE KALDIRILIRKEN SEDYE ÜZERİNDE CEP TELEFONUYLA YAKINLARINA MESAJ ATARAK HABER VERDİĞİ GÖRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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