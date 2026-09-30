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Selde yıkılan devlet binasının Daram Nehri'ne sürüklenme anı görüntülendi

Baglung'da 27 Eylül'deki selde bir hükümet binasının Daram Nehri'ne yıkıldığı anlar görüntülendi; yetkililer belgeleri çıkardı, can kaybı 27 kişi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Selde yıkılan devlet binasının Daram Nehri'ne sürüklenme anı görüntülendi

Selde yıkılan devlet binasının Daram Nehri'ne sürüklenme anı görüntülendi

Nepal’in Gandahi eyaletine bağlı Baglung belediyesinde 27 Eylül Pazar günü etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde, bir hükümet binasının Daram Nehri kıyısından koparak nehre doğru sürüklendiği anlara ait görüntüler yayımlandı. Video, yapının hızla zeminden ayrılmasını ve suyun etkisiyle akıntıya kapılmasını net bir şekilde gösteriyor.

Görüntülerin gösterdikleri:

Ortaya çıkan kayıtta, binanın tabanının suyla birlikte aşınması ve kısa sürede hareketlenmesi yer alıyor. Yerel bölge başkanı Tej Thapa yaptığı açıklamada, yetkililerin binanın tamamen yıkılmasından önce önemli belgeleri ve bilgisayarları binadan çıkardığını belirtti. Faciada yaralanan olmadığı bildirildi.

Resmi kayıtlarda can ve mal kaybı:

Nepal Ulusal Afet Ajansı verilerine göre, 24 Eylül’den bu yana devam eden şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları nedeniyle en az 27 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı ve 4 kişi kayboldu. Etkilenen bölgelerde toplam 227 ev tamamen yıkılırken, 142 evde hasar meydana geldiği kaydedildi.

Yetkililer ve kurtarma ekipleri, selin yol açtığı riskleri azaltmak için bölgedeki denetimleri artırırken, zarar gören ailelere yönelik acil yardım çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Görüntüler, altyapının su baskınlarına karşı ne kadar savunmasız olabileceğini ve hızlı müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Nepal&#039;de pazar günü meydana gelen selde bir hükümet binasının Daram Nehri&#039;ne doğru yıkıldığı anın...

Nepal'de pazar günü meydana gelen selde bir hükümet binasının Daram Nehri'ne doğru yıkıldığı anın görüntüsü ortaya çıktı. 24 Eylül'den bu yana sel ve toprak kaymalarında 27 kişi hayatını kaybetti.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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