Selimiye üç gün boyunca deniz ürünleri, gastronomi ve kültürle şenlenecek

Selimiye üç gün sürecek festivalle hareketlenecek:

Muğla'nın Marmaris ilçesi Selimiye Mahallesi, 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında 2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Marmaris Belediyesi öncülüğünde, paydaşların ve esnafın katkısıyla düzenlenen festival; deniz ürünleri, gastronomi, müzik, dans, spor ve kültür-sanat etkinliklerini bir araya getiriyor. Etkinlik alanında lezzet, hediyelik ve yöresel ürün stantları yer alacak.

Program ve katılımcılar:

Festival, 2 Ekim Cuma günü saat 10.00'da stantların açılmasıyla başlayacak. İlk gün boyunca balık çorbası ikramı, halk dansları gösterisi, deniz ürünleri bilgi yarışması ve çeşitli şef sunumları planlandı. Sunumlarda Ramazan Narman, Tufan Keser ve Medet Erbaş ile Rodos'tan gelen Giorgos Stergakis ve Giannis Kountouris yer alacak. Günün akşamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Deniz Ersin Avcı Orkestrası ve Serkan Oktay konserleri gerçekleştirilecek. Açılış töreni saat 18.30'da yapılacak.

İkinci gün etkinlikleri ve paneller:

3 Ekim Cumartesi programı Selimiye'nin yanı sıra Taşlıca'da da devam edecek. Taşlıca'da 09.00-15.00 saatleri arasında kurulacak yerel pazarda yöresel ürünler, halk oyunları ve yerel sanatçı performansları ziyaretçilerle buluşacak. Selimiye'de ise halk dansları, paneller, şef sunumları ve müzik performansları sürüyor.

Gökçe Şentürk, sürdürülebilir yelkencilik, denizde güvenlik ve 'Deniz-İnsan-Tekne' üçlemesi üzerine bir sunum gerçekleştirecek. Akdeniz Koruma Vakfı tarafından düzenlenen panelde, Denizlerimizin Yeni Balıkları başlığı altında denizlerimizdeki değişimler ve yeni balık türleri konuşulacak. Gastronomi programında Ezgi Yıldırım, Murat Yıldız ve Almanya 2016-2024 dönemi Aşçılar Federasyonu Başkanı Thomas Gugler sunum yapacak.

Kapanış günü ve sportif etkinlikler:

Festivalin son günü 4 Ekim Pazar, sabah yoga ve SUP Board etkinlikleriyle başlayacak. Gün içinde deniz ürünlerinin sağlık boyutunu ele alan 'Denizden Soframıza, Sağlığımıza: Deniz Ürünlerini Ne Kadar Tanıyoruz?' başlıklı panel düzenlenecek; panelde Kardiyoloji Uzmanı Dr. İrem Üzümcü ve Diyetisyen Bilge Olcay Dal yer alacak.

Kapanış gününde gastronomi sunumları ön planda olacak. Hırvatistan'dan Prof. Şef Dr. Dragica Dada Marcic, Şef Tacan Oruç, Şef Mustafa Yıldız ve Şef Şevval Akkaya programda bulunacak. Müzik ve gösteriler arasında Yasu Greek Band, Batuhan Şaraplı, sirtaki ile ritim gösterileri ve DJ performansları yer alacak. Festival, saat 17.00'de gerçekleştirilecek kapanış konseriyle sona erecek.

Üç gün boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler, hem yerel ekonomi ve esnaf için stantlı bir platform oluşturacak hem de deniz ürünleri, sürdürülebilirlik ve kültürel etkinlikleri bir araya getirerek Selimiye'yi festival atmosferine taşıyacak.

MARMARİS SELİMİYE’DE FESTİVAL HAVASI ESECEK