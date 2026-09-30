Selimiye'de deniz tadı ve kültür rüzgarı: 2. Marmaris deniz ürünleri festivali

festivalin özeti:

Marmaris'in deniz kültürünü ve gastronomi zenginliğini ön plana çıkaran 2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali, 2-4 Ekim tarihlerinde Selimiye'de düzenlenecek. Üç gün boyunca deniz ürünleri, yerel lezzetler ve sahne programları ziyaretçilerle buluşacak. Etkinlikler, bölge esnafının katkılarıyla hem gastronomiyi hem de yerel kültürü ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

festival programı:

Festival 2 Ekim Cuma sabah 10.00'da başlayacak. Gün boyunca yemek sunumları, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri, DJ performansları ve Milas Belediyesi Spor Kulübü öğrencilerinin zeybek gösterileri gibi etkinlikler yer alacak. Açılış töreni ise 18.30'da gerçekleştirilecek.

Açılış akşamında Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi öğrencilerinin, Deniz Ersin Avcı yönetimindeki konserinin ardından Marmaris'in tanınmış ismi Serkan Oktay "Tarkan" konseptiyle sahne alacak. 3 Ekim Cumartesi programında Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Halk Dansları Topluluğu, yerel seslerden Osman Coşkun ve Zeliş Grubu, Şahin Açıkgöz konserleri, dans gösterileri ve DJ performansları bulunuyor. Aynı gün saat 18.00'de Simay Öztürk "marin" temalı bir sokak defilesi gerçekleştirecek.

4 Ekim Pazar günü yoga etkinliği ile başlayacak ve sağlık panelleriyle sürecek. Gün boyunca Yasu Greek Band konseri, sirtaki gösterisi ve Selimiye düğün müzikleri etkinlikleri düzenlenecek; festival, Marmaris'in genç sanatçılarından Batuhan Şaraplı'nın konseriyle sona erecek.

yerel tatlar ve katılımcılar:

Festival boyunca Taşlıca'da düzenlenecek "Yerel Pazar" ile bölge üreticileri ve esnaf ziyaretçilerle buluşacak. Yerel işletmelerin desteği, Marmaris'in yöresel ürünlerinin ve mutfak kültürünün görünür olmasını sağlayacak; ünlü şeflerin deniz ürünleriyle hazırlayacağı özel sunumlar festivale ayrı bir renk katacak.

Etkinliklerde ayrıca Ankara Trilye Restoran sahibi ve gurme yazar Süreyya Üzmez, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye'deki Kültür ve Turizm Ataşesi Meifen Zhou, Prof. Dr. Barış Doster ve çok sayıda davetli yer alacak. Üç gün boyunca müzik, lezzet ve kültürün iç içe geçtiği program, Marmaris'in denizle kurduğu bağı ve yerel değerlerini vurgulayacak.

MARMARİS'İN EŞSİZ DENİZ ÜRÜNLERİ, YEREL LEZZETLERİ VE KÜLTÜRÜ 2. MARMARİS DENİZ ÜRÜNLERİ FESTİVALİ’NDE BULUŞUYOR. YEREL ESNAFIN DESTEĞİYLE SELİMİYE’DE DÜZENLENECEK FESTİVALDE GASTRONOMİNİN YANI SIRA YEREL SANATÇILAR DA SAHNE ALACAK.