Dolar 48,9290 -0,15%
Euro 55,5390 -0,08%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.584,38 +0,14%
EUR/USD 1,1331 -0,14%
Brent Petrol 98,17 +2,09%
--°

Bursa'da Barakfakih OSB'ye 32'nci itfaiye istasyonu kuruldu

Bursa Büyükşehir, Kestel'deki Barakfakih OSB'ye 3 araç ve 9 personelle hizmet verecek 32'nci itfaiye istasyonunu açtı. Bölgedeki 155 fabrika ve 11 bin 500 çalışan için müdahale süresi kısalacak.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 19:13

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 19:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bursa'da Barakfakih OSB'ye 32'nci itfaiye istasyonu kuruldu

Açılış töreni ve katılımcılar:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba öncülüğünde, Kestel ilçesindeki Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSAB) il genelinin 32'nci itfaiye istasyonu hizmete alındı. Açılış törenine AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Kestel Kaymakamı Emre Zeybek, BOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akyıldız ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Tarihi vurgusu ve teşekkürler:

Törende konuşan Şahin Biba, itfaiye teşkilatının kuruluş kökenine işaret ederek temellerinin 1714 yılında atıldığını ve teşkilatın bugün 312'nci yılını kutladığını hatırlattı. Görev sırasında hayatını kaybeden itfaiye personeli ve şehitler için rahmet dileyen Biba, tesisin yapımında emeği geçen başta BOSAB yönetimi olmak üzere katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Operasyonel kapasite ve müdahaleler:

Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde halihazırda bulunan 31 istasyon, 902 personel ve 169 araçlık filoya bir istasyon daha eklendi. Biba, geçen ay itfaiyenin 1.193 yangın ve 1.237 arama-kurtarma olayına müdahale ederek toplam 2.480 olayda vatandaşlara yardım ettiğini belirterek, her türlü afet senaryosuna hazır olunduğunu vurguladı.

BOSAB için önemi:

Erdoğan Akyıldız ise BOSAB'ın 155 fabrika ve 11 bin 500 çalışan ile bölgenin üretim gücünü temsil ettiğini belirtti. Akyıldız, yangına müdahalede zamanın kritik olduğuna dikkat çekerek yeni istasyonla ekiplerin işletmelere daha hızlı ulaşmasının, acil durumlara hazırlığın güçlenmesinin ve çevredeki yerleşim yerlerine olumlu katkının hedeflendiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapıldı; protokol üyeleri yeni istasyonu ve itfaiye araçlarını inceledi. Tören toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu. Yeni istasyonda 3 araç ve 9 personel görev yapacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Posof’ta barınma sorunları eğitimi geçici olarak durdurdu: 154 öğrenci Ardahan'a...
images

Polis öğrencileri tiyatro ile buluşturdu: 250 öğrenci 'İbiş’in Rüyası'nı izledi
images

Aksu'ya 9 hekim kapasiteli Fatma-Şevket Yüksel aile sağlığı merkezinin temeli at...
images

Birliğin gücü-2026'da çelik kanatlar ilk atakta hedefi vurdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trump'tan çekilme bildirisi: uzun müdahale sona erdi

Şarköy'de otomobil takla attı: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Basın sözcüsü Emir Akpınar'dan bahis iddialarına net yanıt

Posof’ta barınma sorunları eğitimi geçici olarak durdurdu: 154 öğrenci Ardahan'a yönlendirildi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor