Dolar 48,9290 -0,15%
Euro 55,5390 -0,08%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.584,38 +0,14%
EUR/USD 1,1331 -0,14%
Brent Petrol 98,17 +2,09%
--°

Ani sağanak aydın trafiğinde aksamalara yol açtı

Aydın'da akşam vakti aniden bastıran sağanak, görüşü düşürüp bölgede çoklu trafik kazalarına neden oldu; polis ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 19:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ani sağanak aydın trafiğinde aksamalara yol açtı

Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi:

Efeler ilçe merkezinde okulların çıkış saatlerine denk gelen ani sağanak yağış, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte düşen görüş mesafesi ve artan yoğunluk bazı noktalarda zincirleme ve tek araçlı kazalara yol açtı. Polis ekipleri, şehrin değişik noktalarında aynı anda meydana gelen olaylara yetişmekte güçlük yaşadı.

Aydın-Denizli yolundaki kaza:

Aydın-Denizli yolu üzerinde kayda geçen kazada 1 kişi yaralandı ve 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Denizli istikametinden Aydın yönüne seyreden 11 ACC 758 plakalı araç, ASTİM Altgeçidi'ne geldiği sırada yağışın etkisiyle önündeki 45 ARF 902 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası altgeçit kısa süreliğine tek taraflı olarak trafiğe kapandı ve olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Polis müdahalesi ve sürücülere uyarılar:

Olay yerlerine ulaşmaya çalışan ekipler eş zamanlı vakalar nedeniyle yoğunluk yaşadı. Yetkililer, yağışlı ve görüşün etkilenebileceği koşullarda sürücüleri daha tedbirli olmaya çağırdı; özellikle sürat ve ani frenden kaçınmanın önemine vurgu yapıldı.

AYDIN EFELER İLÇE MERKEZİNDE OKULLARIN ÇIKIŞ SAATLERİNDE ANİDEN BASTIRAN SAĞNAK YAĞIŞ GÜNLÜK...

AYDIN EFELER İLÇE MERKEZİNDE OKULLARIN ÇIKIŞ SAATLERİNDE ANİDEN BASTIRAN SAĞNAK YAĞIŞ GÜNLÜK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. YAĞIŞ NEDENİYLE DÜŞEN GÖRÜŞ MESAFESİ VE OLUŞAN TRAFİK YOĞUNLUĞU NEDENİYLE BAZI BÖLGELERDE TRAFİK KAZALARI YAŞANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şarköy'de otomobil takla attı: iki kişi hastaneye kaldırıldı
images

Tomarza'da Süvengenler yakınlarında traktör devrildi: sürücü yaşamını yitirdi
images

Kayıp oğlunu aramaya İstanbul'a giden babanın evinde yangın çıktı
images

Kahramanmaraş'ta refüjde takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trump'tan çekilme bildirisi: uzun müdahale sona erdi

Şarköy'de otomobil takla attı: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Basın sözcüsü Emir Akpınar'dan bahis iddialarına net yanıt

Posof’ta barınma sorunları eğitimi geçici olarak durdurdu: 154 öğrenci Ardahan'a yönlendirildi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor