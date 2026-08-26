Seyir halindeyken motor bölümünden alevler yükselen otomobil Efeler'de kullanılamaz hale geldi

Olayın ayrıntıları:

Aydın'ın Efeler ilçesi Efeler Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden aniden alevler yükseldi. Araçta bulunan sürücü, alevleri görür görmez aracı yolun sağına çekti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar da durumu yetkililere iletti.

İtfaiye müdahalesi:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede ulaştı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Ancak araçta meydana gelen hasar nedeniyle otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Olay yerinde yapılan soğutma çalışmaları, yangının yeniden alevlenmesini önlemek için hızla gerçekleştirildi.

Soruşturma ve inceleme:

Soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Sürücü ve çevredekilerden alınan bilgiler doğrultusunda teknik inceleme yapılacak; olay yerinde tespit edilen bulgular kayıt altına alındı. Yangınla ilgili resmi tespit tamamlanana dek detaylı bilgi paylaşılmayacağı kaydedildi.

33 HD 995 plakalı otomobilde çıkan yangının nedenine ilişkin soruşturma sürüyor; yetkililer vatandaşları benzer durumlarda aracını güvenli bir şekilde durdurup acil hattı aramaları konusunda uyardı.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR BÖLÜMÜNDEN BİR ANDA ALEVLERİN YÜKSELDİĞİ OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.