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Gercüş çevre yolunda kontrol kaybı pikabı tarlaya gönderdi

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan 34 CSG 570 plakalı pikap tarlaya uçtu; T.E. (22) ve U.D. (20) yaralandı, 112 ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 23:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gercüş çevre yolunda kontrol kaybı pikabı tarlaya gönderdi

Gercüş'te trafik kazası

Batman’ın Gercüş ilçesinde, Gercüş Çevre Yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 CSG 570 plakalı pikap yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan T.E. (22) ve U.D. (20) yaralandı.

yerel müdahale ve sağlık ekipleri:

Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından her iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ön çalışmanın ardından kazanın nedenine ilişkin detaylı araştırma sürdürülüyor.

BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN PİKABIN TARLAYA UÇMASI SONUCU MEYDANA...

BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN PİKABIN TARLAYA UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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