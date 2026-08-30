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Seyrantepe'de çocuk kavgası sonrası silah tehdidi: şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde iki 4 yaşındaki çocuğun kavgası sonrası bir kişi ruhsatsız tabancayla aileyi tehdit etti; şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Seyrantepe'de çocuk kavgası sonrası silah tehdidi: şüpheli yakalandı

Olayın seyri:

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesinde, iddialara göre iki farklı ailenin 4 yaşlarındaki çocukları arasında çıkan kavganın ardından gerilim tırmandı. Olayda dayak yiyen çocuğun ağabeyi diğer çocuğu uyarınca, uyarılan çocuğun babası evinden dışarı çıkar çıkmaz belindeki ruhsatsız tabancayı çekerek ağabeye ve annesine doğrulttu.

Görüntüler ve tanık beyanları:

Olay anı bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında şüphelinin önce silahını çektiği, bir süre sonra çocuğu ve annesini iteklediği görüldü. Olayı öğrenen kadının eşi telefonu ile şüpheliyi arayarak neden böyle davrandığını sordu. İddiaya göre şüpheli telefonda "Sen gel hele, bu küçük silah bir şey değil. Daha büyükleri de var" diyerek tehditlerini sürdürdü.

Polisin müdahalesi ve soruşturma:

Silahıyla birlikte aracına binip olay yerinden uzaklaşan şüpheli, ihbar üzerine başlatılan çalışmalar sonucu polis ekiplerince yakalandı. Ele geçirilen ruhsatsız tabanca ile birlikte şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olayda öne çıkan görüntüler ve tarafların ifadeleri doğrultusunda, soruşturmanın devam ettiği, güvenlik kamerası kayıtları ile ifade tutanaklarının dosyaya eklendiği bildirildi. Bölge sakinleri, sokak ortasında silah kullanılmasının yarattığı tedirginliği belirtirken, yetkililer benzer olaylarda hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti.

ŞANLIURFA&#039;NIN KARAKÖPRÜ İLÇESİNDE, 4 YAŞLARINDAKİ İKİ ÇOCUĞUN KAVGASI SONRASI YAŞANAN OLAYDA BİR...

ŞANLIURFA'NIN KARAKÖPRÜ İLÇESİNDE, 4 YAŞLARINDAKİ İKİ ÇOCUĞUN KAVGASI SONRASI YAŞANAN OLAYDA BİR KİŞİ, AİLEYİ RUHSATSIZ TABANCAYLA TEHDİT ETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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