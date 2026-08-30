Buharkent’te 30 Ağustos coşkusu şehitlikte dualarla taçlandı

Kutlama programı:

Buharkent ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı düzenlenen törenlerle anıldı. Anma programı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 30 Ağustos 1922'de sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne atıfta bulunan etkinlikleri kapsadı.

Tebrikat töreni ve çelenk sunma:

Günün ilk durağı Buharkent Kaymakamlığı makamındaki tebrikat töreniydi. Törene Kaymakam Mehmet Halit Haydaroğlu ev sahipliği yaptı; Belediye Başkanı Mehmet Erol, gaziler, siyasi parti ilçe başkanları, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Ardından Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunma töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Program kapsamında öğrenciler tarafından okunan şiirler de yer aldı.

Şehitlik ziyareti ve anma etkinlikleri:

Törenlerin ardından katılımcılar ilçe şehitliğini ziyaret etti. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şehitler için dualar edildi; anma programı bu şekilde tamamlandı.

Etkinlikler, resmi törenlerin disiplinli bir çerçevede yürütüldüğü ve katılımcıların vefa duygusuyla anmalara iştirak ettiği bir gün olarak kayda geçti.

AYDIN’IN BUHARKENT İLÇESİNDE, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLERLE KUTLANDI.