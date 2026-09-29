Seza Çimento Anadolu'da yeni büyüme hikâyesini yazmaya devam edecek

Seza Çimento'dan Elazığ'da Anadolu vurgusu

Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 25-26 Eylül tarihlerinde FIRATSİFED ev sahipliğinde Elazığ'da gerçekleştirilen 27. İş Dünyası Zirvesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasının Anadolu'nun güçlenmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Zirvede öne çıkan temalar:

Her seviyeden kamu yöneticisi, sivil toplum temsilcisi ve iş insanlarının katıldığı zirvede; bölgesel kalkınma, yatırım fırsatları ve ülkenin gelecek vizyonu kapsamlı şekilde ele alındı. Etkinlikte ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı ve bölgesel potansiyelin değerlendirilmesi üzerinde duruldu.

Zirvenin ev sahibi FIRATSİFED ve ana sponsoru Seza Çimento toplantı boyunca Yukarı Fırat Havzası ile Doğu Anadolu'nun sanayi ve üretim kapasitesini ön plana çıkardı. Şirket, ana sponsorluk karşılığı aldığı teşekkür plaketiyle onurlandırıldı.

Seza Çimento'nun bölgeye katkısı:

Prof. Dr. Yasemin Açık değerlendirmesinde, memleketi Elazığ'da zirvenin gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Yukarı Fırat Havzası'nın genç nüfusu ile üretim potansiyelinin tüm Türkiye'ye gösterilmesinin önemine işaret etti.

Açık, Seza Çimento'nun bölgedeki 10 yıllık üretim geçmişine değinerek şirketin yatırımlarıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını ifade etti. Açık sözlerini şu şekilde özetledi: 'Türkiye'nin yeni büyüme hikayesinin Anadolu'da yazılması için sorumluluk almaya devam edeceğiz.'

Konuşmada ayrıca bölgesel yatırımların istihdam, sanayi altyapısı ve genç iş gücünün değerlendirilmesi açısından taşıdığı stratejik önem vurgulandı. Zirve, Doğu Anadolu'nun ekonomik dönüşümünü hızlandıracak adımların tartışıldığı bir platform olarak öne çıktı.

Seza Çimento'nun ana sponsorluğu ve yerel yatırımları, şirketin bölgeyle olan bağını ve uzun vadeli kalkınma hedeflerine olan bağlılığını somutlaştırıyor. Zirve sonrası yapılan değerlendirmeler, benzer iş birliklerinin ve yatırımların artmasının bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını gösteriyor.

SEZA ÇİMENTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. YASEMİN AÇIK, ZİRVEYE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU