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Silifke'de ani sağanak cadde ve sokakları suya gömdü, Yeşilovacık'ta Atatürk Evi sular altında

Mersin'in Silifke ilçesinde sabah etkili olan sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu; araçlar zorlandı, Yeşilovacık'ta dereler taştı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Silifke'de ani sağanak cadde ve sokakları suya gömdü, Yeşilovacık'ta Atatürk Evi sular altında

Mersin Silifke'de sel günlük yaşamı etkiledi:

Sabah saatlerinde başlayan ve hızını artıran sağanak yağış, ilçe merkezinde cadde ve sokakların suyla dolmasına yol açtı. Yağışın etkisiyle bazı yollarda biriken sel suları ulaşımı olumsuz etkiledi ve günlük yaşam sekteye uğradı.

Araçlar sel sularında kaldı:

İlçe merkezinde ana yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar sel sularının içinde kaldı, cadde ve sokaklardaki su birikintileri trafikte aksamaya neden oldu ve geçişlerde güçlükler oluştu.

Yeşilovacık'ta dereler taştı:

Yeşilovacık Mahallesinde derelerin taşmasıyla yerleşim alanlarında su baskınları görüldü. Taşkın suları çevrede etkili olurken, bölgedeki Atatürk Evini de su bastı ve çevrede yaşayanlar zorluk yaşadı.

İlçede etkili olan sağanak yağışın ardından kaydedilen su baskınları ve taşkınlar vatandaşlara güç anlar yaşattı; gelişmeler yerel yetkililerce takip ediliyor.

MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN...

MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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