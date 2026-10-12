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Güvenli gıda, Dünya Gıda Forumu'nda milli güvenlik vurgusu

Erdoğan, Dünya Gıda Forumu'nda güvenli gıdayı milli güvenliğin temel unsuru sayıp gıda israfı ve ulusal-uluslararası adımlara dikkat çekti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Güvenli gıda, Dünya Gıda Forumu'nda milli güvenlik vurgusu

Erdoğan'dan Roma'dan gönderilen video mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Dünya Gıda Forumu açılış törenine video mesaj gönderdi. Konuşmasına devlet ve hükümet başkanlarını, teşkilat yetkililerini ve katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, forumun bu yılki temasının "Yenilik Yap, Yarını Besle" olduğunu hatırlattı ve organizasyonu tertipleyen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı başta olmak üzere paydaşlara teşekkür etti.

gıda güvenliğini milli güvenlik perspektifiyle ele alma:

Erdoğan mesajında, güvenli gıdaya erişimi yalnızca bir arz meselesi olarak görmediklerini, bunun aynı zamanda milli güvenliğin temel bir unsuru olduğunu vurguladı. İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğuna işaret eden Cumhurbaşkanı, küresel ölçekteki dengesizliklere dikkat çekti: bir yanda ekmek bulamayan milyonlar varken diğer yanda gıda israfının artmasının ne barışa ne refaha hizmet edeceğini belirtti.

gıda israfı verileri ve Türkiye'nin uygulamaları:

Erdoğan, küresel raporlara göre gıda israfının en büyük payının evlerde olduğunu belirterek bunun oranını yüzde 60 olarak paylaştı. Dünyada her yıl yaklaşık 1,5 milyar ton gıdanın kaybedildiğini veya israf edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı, üretimde verimliliğin yanı sıra gıda kaybı ve israfıyla mücadelenin de öncelikli olduğunu söyledi.

Bu bağlamda Türkiye'nin attığı adımlardan örnekler veren Erdoğan, 2020'de başlatılan Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık girişiminin kısa sürede ilerleme kaydettiğini, ekmek israfını önleme kampanyası sayesinde ekmek israfının yüzde 18 azaldığını aktardı. Ayrıca eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan sıfır atık hareketinin küresel farkındalığa katkı sağladığını belirtti.

iklim-taahhütleri ve uluslararası iş birlikleri:

Erdoğan, Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP 31 sırasında tecrübelerin uygulamalara dönüştürülecek adımların planlandığını açıkladı. COP 31 döneminde hayata geçirilmesi hedeflenen Turkuaz Bağlantı Girişimi ile gıda güvenliğinin ve iklim taahhütlerinin ortak zeminde buluşturulmasının amaçlandığını ifade etti.

kurumsal adaylık ve uluslararası destek çağrısı:

Mesajında ayrıca Türkiye'nin BM Gıda ve Tarım Teşkilatı Orta Asya Alt Bölge Ofisine ev sahipliği yaptığını anımsatan Erdoğan, teşkilatın genel direktörlüğü seçimleri için ülkenin adaylığını açıkladığını ve bu çerçevede, uzun yıllar Tarım Bakanlığı görevini yürüten Dr. Mehdi Eker'e destek talep ettiklerini bildirdi.

Konuşmasını Dünya Gıda Forumu'nun insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek tamamlayan Cumhurbaşkanı, istişarelerin tüm insanlık için faydalı sonuçlar doğurmasını temenni etti ve dinleyicilere muhabbetle, saygıyla selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz"

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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