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Akhisar kazasında hayatını kaybeden 11 kişi bursa ve ereğli'de toprağa verildi

Manisa'nın Akhisar'daki otobüs-tır çarpışmasında yaşamını yitiren 11 kişi için Bursa'da camilerde, cenaze ise Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Akhisar kazasında hayatını kaybeden 11 kişi bursa ve ereğli'de toprağa verildi

Cenaze törenleri

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 11 kişi için bugün Bursa ve Konya'nın Ereğli ilçesinde ayrı ayrı cenaze törenleri düzenlendi. Bursa merkezinden hareket eden ve Karacabey ile Mustafakemalpaşa'dan da yolcu aldığı öğrenilen tur otobüsünde hayatını kaybedenlerin yakınları camileri doldurdu; öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından 10 kişi toprağa verildi.

Kaza ve ilk bulgular:

Kaza, İstanbul-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun İzmir istikametinde, Manisa'nın Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 16 AED 124 plakalı tur otobüsü otoyolda geri manevra yaptığı sırada, 78 YD 559 plakalı tırın çarpması sonucu otobüs yan devrildi. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır da yoldan çıkarak durdu; kazada toplam 11 kişi yaşamını yitirdi.

Cenaze törenleri ve defin yerleri:

Kazada hayatını kaybedenler arasında yer alan isimler ve yaşları şu şekilde: Safinaz Elkurt (76), Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88). Bu kişilerden 10'unun cenazesi Bursa'da farklı camilerde kılınan namazların ardından defnedildi, Zülfinaz Tosun ise Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Cenazeler şu camilerde kılınan törenlerle uğurlandı: Safinaz Elkurt ve Şahinaz Boran — Mihraplı Camii, Semra Şentürk — Yunusemre Huzurlar Camii, Mümine Eryılmaz — Mustafakemalpaşa Cevizli Camii, Kadriye Turhanlar — Mustafakemalpaşa Kuran Kursu Camii, Fikriye Yur — Fevzidede Camii, İhsan Taşçı — Karacabey Asmalı Camii, Sevgi Kabaroğlu — Esentepe Çamlık Camii, Cemile Memişçi — Karacabey Hacıhasan Camii ve Vesile Ekici — Hürriyet Merkez Camii.

Aileler ve yakınları cenazeler sırasında duygusal anlar yaşadı; acılı kalabalık gözyaşlarına hakim olamadı. Yetkililer kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, bölgede ulaşımın bir süre aksadığı öğrenildi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 10 KİŞİ BURSA&#039;DA TOPRAĞA VERİLDİ

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 10 KİŞİ BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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