Rize'de palamut bolluğu tezgahları canlandırdı: 3'ü 100 TL'den

palamut akını ve tezgah hareketliliği:

Doğu Karadeniz sularında, 2005 yılından bu yana görülen en yoğun palamut akını yaşanıyor. Ağlarını doldurarak limanlara dönen balıkçı tekneleri sayesinde tezgahlarda bol miktarda palamut bulunuyor; bu durum fiyatlara doğrudan yansıdı.

Palamut bereketinin öne çıktığı noktalardan biri olan Rize'nin Pazar ilçesinde, ağırlığı 600 gramın üzerinde olan iri boy palamutların 3'ü 100 TL'den satılmaya başlandı. Ağların dolması tezgahlarda çeşit ve miktar artışı getirdi.

esnafın ve tüketicinin tepkisi:

Balıkçı esnafı, av sezonunun verimli geçmesiyle uzun süredir bu denli yoğun bir bolluk görmediklerini ifade ediyor. Fiyatların düşmesi, satışlarda ciddi bir artışa neden oldu; hem yerel müşteriler hem de pazara gelenler tezgâhlara akın ediyor.

Vatandaşlar, palamutun hem sağlık hem de fiyat açısından cazip olmasından dolayı talebin yükseldiğini belirtiyor. Uygun fiyatlar pazarda yoğunluk oluştururken, tüketiciler taze palamutu daha kolay erişilebilir buluyor.

bolluğun günlük hayata etkisi:

Tezgahlardaki indirimler kısa vadede tüketicinin bütçesine olumlu yansıyor. Balıkçılık sezonunun verimli geçmesiyle ortaya çıkan arz artışı, bölgede satış hacmini artırırken esnafın da daha hızlı ürün çevirmesine olanak sağlıyor.

Özetle, Doğu Karadeniz'de görülen bu yoğun palamut akını, Rize Pazar başta olmak üzere tezgahlarda fiyat düşüşü ve hareketlilik şeklinde tüketiciye yansıyor.

DOĞU KARADENİZ'DE 2005 YILINDAN BU YANA GÖRÜLEN EN YOĞUN PALAMUT AKINI YAŞANIRKEN, AĞLARIN DOLMASI TEZGAHLARDAKİ FİYATLARA İNDİRİM OLARAK YANSIDI