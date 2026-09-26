Sındırgı'da sağlık altyapısı güçlendi: yeni devlet hastanesi hizmete girdi

Sındırgı'da yeni devlet hastanesi hizmete başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapımı tamamlanan Sındırgı Devlet Hastanesi, modern yapısıyla bölgedeki sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin açılmasına zemin hazırladı. Hastane 20 Eylül 2026 itibarıyla hizmet vermeye başlarken, polikliniklerde hasta kabulü 21 Eylül'den itibaren alınmaya başlandı.

Ziyaret ve incelemeler:

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yeni hizmet binasını gezerek yürütülen çalışmalar ve birimlerin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Ustaoğlu, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve hastaların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Vali Ustaoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, Sındırgı Kaymakam Vekili ve Bigadiç Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar, Sındırgı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Merih Dilbaz, AK Parti Sındırgı İlçe Başkanı İsmail Uluhan ve MHP Sındırgı İlçe Başkanı Bekir Demirtaş eşlik etti.

Hizmet kapasitesi ve bölgesel etki:

Ziyaret sırasında hastanenin mevcut sağlık birimleri ve hizmet kapasitesi değerlendirildi; toplantılarda ilçenin sağlık ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı ele alındı. Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda, yeni hizmet binasının Sındırgı'nın yanında çevre yerleşimlerden gelen vatandaşlara da daha modern fiziki şartlarda sağlık hizmeti sunmasına katkı sağlaması beklendiği vurgulandı. Vali Ustaoğlu, sağlık hizmetlerinin etkin ve vatandaş odaklı yürütülmesine yönelik çalışmalara devam edileceğini belirtti.

Hastanenin açılmasıyla ilçede acil erişim, poliklinik hizmetleri ve hasta karşılama süreçlerinin yeni binanın fiziki imkanlarıyla birlikte düzenlenmesi hedefleniyor. Yetkililer, hizmete giriş sürecinde vatandaş memnuniyetinin takip edileceğini ve gerektiğinde ilave düzenlemelerin yapılacağını açıkladı.

SINDIRGI’DA YENİ HASTANE HİZMETE BAŞLADI