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Sinop'ta AFAD önünde bulunan yaralı doğan koruma ekiplerine teslim edilerek tedaviye alındı

Sinop'ta AFAD İl Müdürlüğü önünde hareketsiz bulunan yaralı doğan, gece korundu; sabah Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek tedaviye alındı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Sinop'ta AFAD önünde bulunan yaralı doğan koruma ekiplerine teslim edilerek tedaviye alındı

Sinop'ta AFAD önünde bulunan yaralı doğan koruma ekiplerine teslim edilerek tedaviye alındı

Sinop'ta, gece saatlerinde AFAD İl Müdürlüğü binası önünde hareketsiz halde bir yırtıcı kuş fark edildi. Yapılan ilk kontrolde söz konusu kuşun bir doğan olduğu ve uçamayacak durumda bulunduğu belirlendi.

ilk müdahale:

Bulguyu görenler durumu gecenin ilerleyen saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Doğan, gece boyunca daha fazla zarar görmemesi amacıyla bir kutuya alınarak güvenli bir alanda muhafaza edildi. Bu ilk müdahale, kuşun gece şartlarında korunmasını sağladı.

tedavi ve değerlendirme:

Sabah saatlerinde yönlendirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri bölgeye gelerek yaralı doğanı teslim aldı. Ekipler, kuşun sağlık kontrolü ve gerekli tedavisinin yapılması için çalışmalara başladı. Doğanın kesin sağlık durumu, yapılacak kontroller ve izlemler sonrasında netlik kazanacak.

Olay, yerel yetkililerin koordinasyonuyla ve duyarlı vatandaşların bildirimleri sayesinde hızlı bir müdahale ile sonuçlandı. Yetkililer, benzer durumlarda ilgili birimlere haber verilmesinin önemine dikkat çekti.

SİNOP&#039;TA YARALI HALDE BULUNAN DOĞAN, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİNCE TESLİM ALINARAK...

SİNOP'TA YARALI HALDE BULUNAN DOĞAN, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİNCE TESLİM ALINARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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