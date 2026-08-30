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Sinop'ta denize girilmeyin çağrısı: 31 ağustosa kadar dalga ve rüzgâr uyarısı

Sinop Valiliği, Meteoroloji ve Sahil Güvenlik verilerine göre dalga 1,4 m, rüzgâr 28 deniz mili bekleniyor; 31 Ağustos Pazartesiye kadar denize girilmesin.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Sinop'ta denize girilmeyin çağrısı: 31 ağustosa kadar dalga ve rüzgâr uyarısı

Sinop Valiliği'nden deniz uyarısı

Sinop Valiliği, olumsuz deniz koşulları nedeniyle vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Açıklamada risklerin önceden bildirilmesi ve olası boğulma vakalarının engellenmesi amaçlandığı belirtildi.

Beklenen deniz koşulları:

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü ile Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığından alınan verilere göre il genelinde dalga yüksekliğinin 1,4 metreye, rüzgâr hızının ise 28 deniz miline ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Vatandaşlara çağrı:

Beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla vatandaşların 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar Sinop genelinde denize girmemeleri istendi. Valiliğin ifadesiyle: "İlimiz genelinde denize girilmemesi önemle duyurulur."

Yetkililer, resmi uyarıların takip edilmesini, kıyı ve deniz faaliyetlerinin ertelenmesini ve acil durumlarda Sahil Güvenlik ile iletişime geçilmesini tavsiye etti.

SİNOP VALİLİĞİ, OLUMSUZ DENİZ KOŞULLARI NEDENİYLE VATANDAŞLARA &quot;DENİZE GİRMEYİN&quot; UYARISINDA...

SİNOP VALİLİĞİ, OLUMSUZ DENİZ KOŞULLARI NEDENİYLE VATANDAŞLARA "DENİZE GİRMEYİN" UYARISINDA BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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