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Sinop'ta rüzgâr ağaçları yan yatırdı, ekipler yolu açtı

Sinop merkezinde şiddetli rüzgâr Enver Bahadır Caddesi'nde bir ağacın devrilmesine yol açtı; Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yolu açtı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sinop'ta rüzgâr ağaçları yan yatırdı, ekipler yolu açtı

Sinop'ta rüzgâr sonucu yol geçici olarak kapandı

Sinop'ta etkili olan şiddetli rüzgâr kent merkezinde ağaçların yan yatmasına neden oldu. Enver Bahadır Caddesi'nde bir ağacın devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı; aynı bölgede başka bir ağacın da yan yattığı görüldü.

Olay yeri ve gözlemler:

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerinde önlem alarak çalışma başlattı. İlgili noktada rüzgârın etkisiyle dalların ve gövde parçalarının yola sarktığı tespit edildi.

Müdahale ve yolun açılması:

Ekipler, motorlu testere kullanarak ağacın dallarını ve gövdesini kesip yol kenarına taşıdı. Yapılan hızlı müdahalenin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı ve trafik normale döndü.

SİNOP’TA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGÂR NEDENİYLE YAN YATAN AĞAÇ YOLU ULAŞIMA KAPATTI. BELEDİYE...

SİNOP’TA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGÂR NEDENİYLE YAN YATAN AĞAÇ YOLU ULAŞIMA KAPATTI. BELEDİYE İTFAİYE EKİPLERİ AĞACI KESEREK YOL KENARINA KALDIRDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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