Şırnak’ta eğitimde yeni adım: Mehmet Yarka ortaokulu 16 derslikle açıldı

Açılış töreni ve kurumların katkısı:

Şırnak’ta hayırsever Yarka ailesinin desteği ve MAY İnşaatın yürüttüğü çalışmalarla tamamlanan 16 derslikli Mehmet Yarka Ortaokulu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış, aile bağları, vefa ve eğitime yapılan yatırımın önemine dikkat çeken konuşmalarla gerçekleşti.

Vali Ekici’nin mesajları:

Konuşmasında eğitimin şehirlerin imarından daha az önemli olmadığını belirten Vali Birol Ekici, çocukların geleceğe hazırlanmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Ekici, törende şu değerlendirmeleri yaptı: \"Böyle güzel bir günde sizlerle birlikte bulunduğum ve böyle bir hayrın şehrimize kazandırıldığı için mutluluğumu tarif edemem. İnşallah uzun yıllar boyunca en güzel öğrenciler buradan yetişir.\"

Vali Ekici, Şırnak’ta eğitim altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek bu yıl kentte 17 okul yapıldığını, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Göreve başladığında kentte 26 bin öğrencinin ikili eğitim gördüğünü hatırlatan Ekici, bu sayıyı sıfırlamayı hedeflediklerini ve hayırsever desteğinin bunun için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Yeni projeler ve eğitim vizyonu:

Vali Ekici, konuşmasında kentte planlanan yeni yatırımlara da değindi. Bakanlık ziyaretleri sırasında gündeme gelen projeler arasında bir engelli rehabilitasyon kampüsü kurulması ve 3 bin metrekarelik olarak tasarlanacak bir bilim merkezi yer alıyor. Ekici, bilim merkezinin Hz. Nuh’un gemisini sembolize edecek bir tasarımla hayata geçirilmesinin planlandığını ve projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklendiğini aktardı.

Ayrıca Ekici, eğitimin ülkenin ekonomik hedeflerine ulaşmasındaki rolüne dikkat çekerek, çocukların bilim, teknoloji ve üretim alanlarında yetişmesinin önemini vurguladı: \"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çocuklarımızı Türkiye Yüzyılına hazırlıyoruz. Bu okul da öğrencilerimizi geleceğe hazırlayacak.\"

Burs çağrısı ve yerel tepki:

Törenin öne çıkan anlarından biri, Vali Ekici’nin okuldan LGS’de en yüksek puanı alan öğrencilere burs verilmesi çağrısı oldu. Ekici, bu öneriyle okulun başarısının desteklenebileceğini söyledi. Teklif karşısında Belediye Başkanı Mehmet Yarka tebessümle, \"Verdim gitti Valim\" yanıtını vererek desteği kabul etti.

Bu diyalog, törende hem samimi bir atmosfer oluşturdu hem de başarılı öğrencilere yönelik teşviklerin önemine dikkat çekti. Burs önerisi, okulun eğitim çıtasını yukarı çekme ve öğrencilerin motivasyonunu artırma amacı taşıyor.

Başkan Yarka’nın vefası ve öğrenciler için mesajı:

Mehmet Yarka açılış konuşmasında okulun kendisi için sadece bir yapı olmadığını, aynı zamanda aile bağlarının ve eğitime duyulan inancın bir örneği olduğunu söyledi. Kardeşleriyle aynı sofrada büyüdüğünü ve bu eserin ortaya çıkmasında ailenin rolünün kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Yarka, insanın en büyük zenginliğinin ailesi, en kıymetli mirasının ise geride bıraktığı güzel izler olduğunu belirtti.

Öğrencilere seslenen Yarka, hayallerin büyük tutulması ve sürekli çalışmanın önemine vurgu yaptı: \"Sizler bu şehrin yarınları, ailelerinizin umutlarısınız. Hayallerinizi büyük tutun. Çok çalışın, kendinize inanın.\" Yarka ayrıca, okulun adını taşıyor olmasının kendisi için gurur verici olduğunu ve asıl başarının burada yetişecek gençlerin başarılarıyla ölçüleceğini ifade etti.

Geleceğe bırakılan kalıcı eser:

Yarka konuşmasını, mezun olacak gençlerin memlekete fayda sağlayan bireyler olarak yetişmesinin en güzel hatıra olacağı ve eğitime yapılan yatırımın geleceğe bırakılan kalıcı bir eser niteliğinde olduğuna dair değerlendirmeyle sonlandırdı. Tören, Şırnak’ta eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve gençlere sunulan olanakların artırılması yönünde atılmış bir adım olarak kayda geçti.

Toplanan mesajlar, hem yerel yönetimlerin hem de hayırseverlerin sorumluluk paylaşımıyla eğitime yapılacak yeni katkıların önünün açılabileceğini gösterdi. Mehmet Yarka Ortaokulu, fiziksel mekânın ötesinde, bölgede eğitim kalitesinin ve fırsat eşitliğinin geliştirilmesine yönelik bir sembol olarak değerlendiriliyor.

AÇILIŞTA KONUŞAN ŞIRNAK VALİSİ BİROL EKİCİ, KENTTE BU YIL 17 OKULUN YAPIMININ SÜRDÜĞÜNÜ BELİRTEREK EĞİTİM YATIRIMLARININ ARTIRILMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI. ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YARKA İSE OKULUN ASIL GURUR KAYNAĞININ BURADA YETİŞECEK ÖĞRENCİLER OLACAĞINI SÖYLEDİ.