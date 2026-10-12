Dolar 49,3210 +0,12%
Euro 55,1431 -0,09%
Bist 12.146,36 -0,98%
Altın Gram 6.641,09 -0,67%
EUR/USD 1,1177 -0,26%
Brent Petrol 106,97 +2,15%
--°

Sınav maratonunda lgs adaylarına sosyal medyayı yönetin çağrısı

Cizre İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, LGS'ye hazırlanan öğrencilere sosyal medyayı kontrol altında tutma ve güvenilir kaynak seçme uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sınav maratonunda lgs adaylarına sosyal medyayı yönetin çağrısı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, haftanın ilk gününde Vali Kamil Acun Ortaokulu’nu ziyaret ederek 8. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyarette okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle görüşen İke, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık sürecine dair gözlemlerini paylaştı.

ziyaretin odak noktası:

İke, özellikle LGS maratonundaki öğrencilere yönelik olarak sınav hazırlıkları ve gelecek planlarını dinledi. Eğitim yaklaşımını anlatırken, "Eğitim, çocukların kalbine dokunmayı amaçlayan bir gönül seferberliğidir" ifadelerini kullanarak başarıda odaklanmanın önemine vurgu yaptı ve "Bu seferberlikte en büyük gücünüz odağınızdır" dedi.

sosyal medya ve dijital denge:

İke, sınav döneminde dijital mecraların doğru yönetilmesinin kritikliğine dikkat çekti. Öğrencilere, "Sosyal medya sizi yönetmesin, siz sosyal medyayı yönetin" uyarısında bulunan İke, dijital platformların bilinçli kullanıldığında faydalı olabileceğini; bunun için zaman yönetimi ve içerik seçiminin önem taşıdığını belirtti.

Ayrıca bilgiye erişim konusunda öğrencileri güvenilir kaynaklar tercih etmeye çağırdı ve sosyal medyada karşılaşılan içeriklerin doğruluğunun teyit edilmeden benimsenmemesi gerektiğini hatırlattı.

Ziyaret sırasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan İke, kurum olarak her zaman yanlarında olduklarını vurgulayıp öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Sınıf ziyaretinin ardından okul idaresi ve öğretmenlerle bir değerlendirme toplantısı yapan İke, yürütülen akademik çalışmaları inceledi ve eğitimcilere gayretleri için teşekkür etti.

CİZRE VALİ KAMİL ACUN ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞAHAN İKE...

CİZRE VALİ KAMİL ACUN ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞAHAN İKE, LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNARAK "SOSYAL MEDYA SİZİ YÖNETMESİN, SİZ SOSYAL MEDYAYI YÖNETİN" DEDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fakülte yönetiminde istikrar: EBYÜ İlahiyat'ta Aktepe yeniden dekan
images

Ebyü'nün gönüllü yazarı teknofest'te mavi vatan yarışmasında Türkiye birincisi
images

ebyü’den beş akademisyen, dünya çapında etki listesinde yer aldı
images

Şırnak’ta eğitimde yeni adım: Mehmet Yarka ortaokulu 16 derslikle açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ebyü'nün gönüllü yazarı teknofest'te mavi vatan yarışmasında Türkiye birincisi

Erzurum'un potansiyelini harekete geçirmek için ortak akıl vurgusu

Kayseri meclisi 94 maddeyi karara bağladı: 6. aşama raylı sistem ve Anne Ulaşım Destek Kartı öne çıktı

Tıbbi bitkilerin güvenli kullanımı 60+ tazelenme üniversitesinde konuşuldu

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı