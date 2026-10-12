Sınav maratonunda lgs adaylarına sosyal medyayı yönetin çağrısı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, haftanın ilk gününde Vali Kamil Acun Ortaokulu’nu ziyaret ederek 8. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyarette okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle görüşen İke, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık sürecine dair gözlemlerini paylaştı.

ziyaretin odak noktası:

İke, özellikle LGS maratonundaki öğrencilere yönelik olarak sınav hazırlıkları ve gelecek planlarını dinledi. Eğitim yaklaşımını anlatırken, "Eğitim, çocukların kalbine dokunmayı amaçlayan bir gönül seferberliğidir" ifadelerini kullanarak başarıda odaklanmanın önemine vurgu yaptı ve "Bu seferberlikte en büyük gücünüz odağınızdır" dedi.

sosyal medya ve dijital denge:

İke, sınav döneminde dijital mecraların doğru yönetilmesinin kritikliğine dikkat çekti. Öğrencilere, "Sosyal medya sizi yönetmesin, siz sosyal medyayı yönetin" uyarısında bulunan İke, dijital platformların bilinçli kullanıldığında faydalı olabileceğini; bunun için zaman yönetimi ve içerik seçiminin önem taşıdığını belirtti.

Ayrıca bilgiye erişim konusunda öğrencileri güvenilir kaynaklar tercih etmeye çağırdı ve sosyal medyada karşılaşılan içeriklerin doğruluğunun teyit edilmeden benimsenmemesi gerektiğini hatırlattı.

Ziyaret sırasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan İke, kurum olarak her zaman yanlarında olduklarını vurgulayıp öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Sınıf ziyaretinin ardından okul idaresi ve öğretmenlerle bir değerlendirme toplantısı yapan İke, yürütülen akademik çalışmaları inceledi ve eğitimcilere gayretleri için teşekkür etti.

CİZRE VALİ KAMİL ACUN ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞAHAN İKE, LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNARAK "SOSYAL MEDYA SİZİ YÖNETMESİN, SİZ SOSYAL MEDYAYI YÖNETİN" DEDİ.