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Anadolu Üniversitesi'nde öğrenciler hamurla buluştu: uygulamalı pizza atölyesi

Anadolu Üniversitesi Gastronomi Kulübü'nün pizza workshop'unda öğrenciler, İtalyan usulü hamur açma ve pişirme tekniklerini uygulamalı olarak öğrendi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Anadolu Üniversitesi'nde öğrenciler hamurla buluştu: uygulamalı pizza atölyesi

Anadolu Üniversitesi'nde öğrenciler hamurla buluştu: uygulamalı pizza atölyesi

Anadolu Üniversitesi Gastronomi Kulübü tarafından düzenlenen Pizza Workshop etkinliği, Turizm Fakültesi Uygulama Mutfağı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler, İtalyan mutfağına özgü pizza yapım tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleme imkânı buldu ve mesleki becerilerini geliştirdi.

şefin hedefi ve tecrübesi:

Şef Emir Zengin, sektörde yaklaşık 9 yıllık deneyime sahip olduğunu belirtti. Kariyerinin Bodrum döneminin ardından Eskişehir'de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Zengin, İtalyan mutfağıyla uzun yıllardır iç içe çalıştığını aktardı.

atölye uygulamaları ve kapanış:

Atölyenin amacı öğrencilerin uygulama yaparak öğrenmesini sağlamak olarak açıklandı. Hamur uygulamaları önceden simülasyon olarak hazırlandı; etkinlikte reçete atıfları üzerinden hamur açma, açma teknikleri ve pişirme aşamalarına geçildi. Şef Zengin, profesyonel bir beklentinin olmadığını, önceliğin eğlendirirken öğretmek olduğunu vurguladı.

Etkinlik, öğrencilerin hamur açma ve pizza pişirme aşamalarını uygulamalı olarak deneyimleyip hazırladıkları pizzaları tadmalarıyla sona erdi. Katılımcılar atölye boyunca elde ettikleri pratik kazanımlarla etkinliği tamamladı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ KULÜBÜ TARAFINDAN &#039;PİZZA WORKSHOP&#039; ETKİNLİĞİ...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ KULÜBÜ TARAFINDAN 'PİZZA WORKSHOP' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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