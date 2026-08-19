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Konyaspor Fenerbahçe sınavına şut ve çift kale ile hazırlanıyor

Konyaspor, Murat Kurum Tesisleri'nde İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma, şut çalışması ve çift kale maçla Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 17:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Konyaspor Fenerbahçe sınavına şut ve çift kale ile hazırlanıyor

Konyaspor Fenerbahçe sınavına şut ve çift kale ile hazırlanıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

antrenmanın akışı:

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde başlayan idman, ısınma ile açıldı. Devamında takım, şut çalışması yaparak gol fırsatları üzerinde çalıştı ve antrenman çift kale maç ile sona erdi.

hazırlık programı:

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA DEPLASMANDA FENERBAHÇE İLE KARŞI KARŞIYA GELECEĞİ...

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA DEPLASMANDA FENERBAHÇE İLE KARŞI KARŞIYA GELECEĞİ MÜCADELENİN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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