Konyaspor Fenerbahçe sınavına şut ve çift kale ile hazırlanıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

antrenmanın akışı:

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde başlayan idman, ısınma ile açıldı. Devamında takım, şut çalışması yaparak gol fırsatları üzerinde çalıştı ve antrenman çift kale maç ile sona erdi.

hazırlık programı:

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA DEPLASMANDA FENERBAHÇE İLE KARŞI KARŞIYA GELECEĞİ MÜCADELENİN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.