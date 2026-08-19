Konyaspor Fenerbahçe sınavına şut ve çift kale ile hazırlanıyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.
antrenmanın akışı:
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde başlayan idman, ısınma ile açıldı. Devamında takım, şut çalışması yaparak gol fırsatları üzerinde çalıştı ve antrenman çift kale maç ile sona erdi.
hazırlık programı:
Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek.
KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA DEPLASMANDA FENERBAHÇE İLE KARŞI KARŞIYA GELECEĞİ MÜCADELENİN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.
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