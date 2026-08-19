Şahinbey'de yaz okulu mezuniyetinde nesiller bir araya geldi

Şahinbey'de yaz okulu mezuniyet töreni

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okulu programının mezuniyet töreni, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından binlerce kursiyerin katıldığı törende, öğrencilerin yaz tatilini eğitim, kültür, sanat ve sportif faaliyetlerle geçirmesi amaçlandı.

programın kapsamı:

Bu yıl belediye bünyesinde 218 Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesiste yürütülen yaz okulu programında katılımcılara 105 farklı alanda kurs olanağı sunuldu. Programda LGS ve üniversiteye hazırlık kurslarının yanı sıra meslek edindirme, Kur'an-ı Kerim, ana sınıfı, okuma-yazma, yabancılara Türkçe okuma-yazma ve akıl oyunları gibi çok sayıda branş yer aldı.

Yaz okulu uygulamalarından bu yıl toplam 18 bin 879 öğrenci faydalandı. Şahinbey Belediyesi Gençlik Merkezleri ve Sosyal Tesislerinin 2009'dan bu yana ulaştığı rakamlar da törende vurgulandı: 1 milyon 832 bin 640 kursiyer genel toplamı ve yaz okulu kurslarından yararlananların sayısının 353 bin 100 olduğu ifade edildi.

mevcut anlar ve yetkililerin değerlendirmeleri:

Mezuniyet töreninde duygusal anlar da yaşandı. Özellikle okuma-yazma kursuna katılan 40 yaş üstü kadınların kep atarak mezuniyet sevincini paylaşması törene damga vurdu; katılımcılar aldıkları eğitimlerin hayatlarına olumlu katkı sağladığını belirtti.

Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi çalışmalarını takdir ederek, "Her alanda yaptığı güzel çalışmalar için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Yaz ayını bu tür etkinliklerle değerlendiren gençlerimizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı bu gençler kuracak. Gençlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise gençlerin geleceğe hazırlanması için eğitimden kültür-sanata ve spora kadar destek sunduklarını belirterek, "Gençlerimizin gelecekte daha başarılı olması için eğitimde, kültür-sanat alanında ve sporda her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. LGS ve YKS’de başarılı olan öğrencilerimize burs imkânı sağlıyoruz. Tesislerde sunulan imkânlarla her yaştan vatandaşımızın hayatına dokunuyoruz" sözleriyle programın kapsamını ve hedeflerini özetledi.

Mezuniyet töreni, kursiyerlerin belgelerini alması, gösteriler ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu; organizasyon, ilçede eğitim ve sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması yönündeki çabaların somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

ŞAHİNBEY’DE MEZUNİYET COŞKUSU