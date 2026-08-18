Galatasaray, Erzurumspor FK maçı öncesi Kemerburgaz'da taktik prova yaptı

antrenman raporu:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Erzurumspor FK maçı öncesinde hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki seans, takımın fiziksel ve taktiksel uyumuna odaklandı.

ısınma ve pas organizasyonu:

İdman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde uygulanan 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Bu bölümde kısa pas trafiği, top kontrolü ve baskı altında hızlı oyun kurma üzerine yoğunlaşıldı.

taktik çalışması ve sonraki adımlar:

Seans, teknik bölümün yönlendirdiği taktik organizasyonlarla sonlandırıldı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.15'te yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY, ERZURUMSPOR FK MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ