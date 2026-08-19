Sivas'ta minibüs kazasında hayatını kaybeden üç kişi toprağa verildi

Sivas'ta minibüs kazası

Sivas'ta dün Zara-Suşehri karayolu Elmaseki-Çokrak köyü yakınlarında meydana gelen kazada bir yolcu minibüsünün şarampole uçması sonucu ağır bilanço yaşandı. Kazaya karışan araçta sürücü Hayati Aras yönetimindeki 58 SG 604 plakalı minibüs bulunuyordu.

Kaza ve yaralanmalar:

Olayda, yetkililerin verdiği bilgiye göre 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kaza, aracın bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlanması sonucunda gerçekleşti. Hayatını kaybedenler arasında Funda Durhan (38) ve kızı Erva Durhan (10) ile Dilek Özcan bulunuyor.

Cenaze törenleri ve uğurlama:

Kazada yaşamını yitiren üç kişi için törenler düzenlendi. Anne ve kızı için kent merkezindeki Ayyıldız Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı ve iki isim toprağa verildi. Dilek Özcan için ise Suşehri ilçesindeki Balhatun Camii'nde cenaze namazı kılındı; naaşı namazın ardından defnedildi. Her iki törende de aile fertleri ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

SİVAS’TA DÜN MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 4 KİŞİDEN 3’Ü SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.