Sivas'ta tezgahların yeni yıldızı hünnap: küçük meyveden büyük beklenti

tezgâhlarda rağbet gören sonbahar meyvesi:

Sivas'ta tezgahları dolduran hünnap, son yıllarda artan bilinirliği ve fayda iddialarıyla dikkat çekiyor. Sivas, Tokat ve Amasya gibi soğuk iklim illerinde yetişen meyve, hem ham hem de olgunlaşmış şekilde tüketiliyor. Tezgâh fiyatları kilo başına 100-150 TL arasında değişirken, tüketici ilgisi her geçen gün artıyor.

Hal esnafı ve yetiştirici profile sahip satıcılar, müşterilere küçük paketler halinde tattırarak meyveyi tanıtıyor. Talebin artmasıyla birlikte satıcılar kısa vadede daha fazla ürün getirmeye başladıklarını; uzun vadede ise bahçelerde üretimin artmasını bekliyorlar.

satıcı gözlemleri ve sağlık iddiaları:

Tezgâh esnafı Ferhat Çobanoğlu, hünnapın halk arasında çeşitli sağlık yararlarının dile getirildiğini belirtiyor. Çobanoğlu, meyvenin antioksidan özellik taşıdığını, şeker hastalıkları, kalp damar hastalıkları, böbrek sorunları ve varis gibi şikâyetlerde faydalı olabileceğinin düşünüldüğünü söylüyor. Meyvenin sindirimi güçlendirdiğini ve sinir/stres üzerindeki olumlu etkilerinin müşteriler tarafından sıkça aktarıldığını ifade ediyor.

Çobanoğlu, hünnapın içindeki C vitamini miktarına dikkat çekerek, "3 adet hünnap bir kilo mandalinaya eşdeğer C vitamini barındırıyor" bilgisini veriyor. Bu tür besin kıyaslamaları, özellikle vitamin kaynağı arayan tüketicilerin ilgisini çekiyor.

yetiştiricilik, sezon ve tüketim önerileri:

Çobanoğlu, hünnapın geç çiçek açan, soğuk iklim meyvesi olduğunu; kendisinin ektiği ağaçların üçüncü yılından itibaren meyve vermeye başladığını anlatıyor. Şimdilik bahçede satılacak düzeyde üretim olmadığını; zamanla getirip pazara sunmayı planladığını belirtiyor.

Satıcı, kişisel deneyimine dayanarak meyveyi düzenli tükettiğini ve özellikle ilaç veya kimyasal ürün kullanmak istemeyenlerin gönül rahatlığıyla tüketebileceğini söylüyor. Tüketim önerisi olarak ise "her akşam uyumadan 3 tane tüketilmeli" tavsiyesini paylaşıyor. Çobanoğlu, bilinenlerin sıkça gelip bolca aldığını, bilmeyenlerin ise tezgâhta deneme sonrası tercihlerini şekillendirdiğini vurguluyor.

Sonuç olarak, Sivas ve çevresinde hünnap hem pazar ekonomisinde yerini sağlamlaştırıyor hem de tüketiciler arasında doğal takviye arayışına yanıt verme potansiyeli taşıyor. Meyvenin faydalarına dair konuşulanlar, talebi canlı tutan başlıca etken olarak öne çıkıyor.

SİVAS’TA HAL TEZGAHLARINDA YERİNİ ALAN HÜNNAP MEYVESİ BİR ÇOK FAYDASI İLE VATANDAŞLARIN GÖZDESİ HALİNE GELDİ.