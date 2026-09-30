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Akdeniz’de vatandaşa dokunan hizmet sözü: her sokağa kalıcı eser

Akdeniz Kaymakamı Murat Beşikci, Roman dernekleri ziyaretlerinde insan odaklı hizmet vurgusu yaparak 'her sokağa kalıcı eser' sözü verdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Akdeniz’de vatandaşa dokunan hizmet sözü: her sokağa kalıcı eser

Ziyaret programı:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe genelindeki saha çalışmaları kapsamında Roman sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Haftalık mahalle ve sivil toplum kuruluşu ziyaretleri çerçevesinde yapılan görüşmelerde, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Roman dernekleriyle buluşma:

Programın ilk durağında Mersin Romanlar ve Müzisyenler Derneğini ziyaret eden Beşikci, Dernek Başkanı Talip Moğoltekin ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Ziyarette roman vatandaşlarla sohbet eden Beşikci, yerel yönetim anlayışının merkezine insanı koyduklarını belirtti ve dayanışma çağrısında bulundu. Beşikci, "Akdenizli hemşerilerimizin adım attığı, dokunduğu, yürüdüğü her sokağa bizler de kalıcı bir eser bırakacağız" sözleriyle yürütülecek çalışmalara ilişkin taahhüdünü yineledi.

Federasyon ziyareti ve kursların değerlendirilmesi:

Programın ikinci bölümünde Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunu ziyaret eden Beşikci, Federasyon Başkanı Ali Dalyan ve federasyon üyeleriyle görüştü. Federasyon bünyesinde sürdürülen mesleki ve sanatsal kurslar hakkında bilgi alan Beşikci, kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri inceledi ve yerel üretimin desteklenmesine dikkat çekti.

Beşikci, ziyaretlerde vatandaşla doğrudan temasın asli görev olduğunu belirterek, dinleme, ortak olma ve kenetlenme çağrısında bulundu. Ziyaretler sırasında iletilen taleplerin takip edileceği ve hizmetlerin bu çerçevede şekillendirileceği ifade edildi.

AKDENİZ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT BEŞİKCİ, İLÇE GENELİNDEKİ SAHA ÇALIŞMALARI...

AKDENİZ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT BEŞİKCİ, İLÇE GENELİNDEKİ SAHA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ROMAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINI ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARIN TALEP VE BEKLENTİLERİNİ DİNLEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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