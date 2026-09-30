Marmaris'te okul güvenliği ilçe gündemine taşındı

Marmaris'te asayiş ve okul güvenliği toplantısı

Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda, başta okullar olmak üzere ilçe genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları ve alınması gereken tedbirler ele alındı.

katılımcılar ve toplantı yapısı:

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yalçın ve Sahil Güvenlik 310 Bot Komutanı Sahil Güvenlik Üsteğmen İbrahim İşit katıldı. Katılımcılar ilçedeki mevcut asayiş faaliyetlerini ve uygulamaları değerlendirdi.

gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda okulların güvenliği öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Mevcut uygulamalar gözden geçirilerek ilçe genelinde alınması gereken tedbirler görüşüldü ve izleme ile koordinasyon ihtiyacına dikkat çekildi.

Yetkililer, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda takip edilecek hususların tespit edilmesinin önemine vurgu yaptı; ilçe genelinde güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edileceği belirtildi.

MARMARİS’TE OKUL GÜVENLİĞİ VE ASAYİŞ TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLDÜ